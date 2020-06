Allemagne: comment fêter un titre de champion au temps du Covid-19?

La fête attendra: le Bayern Munich peut être sacré mathématiquement champion d'Allemagne mardi soir s'il gagne à Brême (20h30), mais les cérémonies et festivités de la victoire seront réduites au minimum, pour respecter les mesures de protection contre le coronavirus.

- Quand le Bayern sera-il déclaré champion? -

La Ligue allemande (DFL), dans son règlement de reprise, a prévu que le champion et les relégués ne seraient officiellement proclamés qu'après la 34e et dernière journée. En théorie, si le championnat devait être définitivement interrompu par l'épidémie, le classement pourrait être revu.

Pour cette raison, le "Schale", trophée du vainqueur, ne sera remis qu'à la fin du dernier match de la saison, le samedi 27. Le Bayern joue ce jour-là à Wolfsburg (15h30/13H30 GMT).

Le risque d'une interruption est désormais infime, à trois journées de la fin, alors que l'Allemagne commence à retrouver une vie normale et que le nombre de cas dans le pays est stabilisé depuis longtemps.

- Quelle cérémonie pour le vainqueur ? -

La DFL ne dévoilera son projet que lorsque le vainqueur sera connu. Mais il est d'ores et déjà certain que la cérémonie sera minimaliste et que les règles sanitaires en vigueur en championnat devront s'appliquer.

Ces règles prévoient que 100 personnes au maximum sont autorisées à être dans la "zone intérieure", la pelouse et les bancs de touche. Concrètement, cela signifie que Karl-Heinz Rummenigge et les autres dirigeants du Bayern, qui sont accrédités en tribune, n'auront pas le droit de descendre sur le terrain.

Il n'y aura, comme depuis la reprise, ni supporters ni familles de joueurs.

- Quid de la traditionnelle douche de bière ? -

La douche de bière, la tradition la plus sacrée du Bayern Munich, sera une victime collatérale du coronavirus.

Pour respecter le protocole sanitaire, cette célébration a été interdite par la DFL. "Je serais content si elle n'avait pas lieu cette année", a dit en souriant le coach Hansi Flick, qui n'a pourtant encore jamais été arrosé de la sorte dans sa carrière.

- Quid de la fête sur la Marienplatz de Munich ? -

La traditionnelle présentation du trophée aux supporters depuis le balcon de l'hôtel de ville, sur la Marienplatz, a été par avance annulée. "Le respect de cette tradition est malheureusement inimaginable" cette année, a dit le maire de la ville Dieter Reiter.

"Mais je suis certain que nous allons trouver avec le club une façon appropriée de les honorer, s'ils ramènent le titre", a-t-il ajouté, sans donner de détails.

- Le Bayern peut-il fêter son titre en famille ? -

L'équipe et le staff auront le droit de faire la fête ensemble, puisque tous sont régulièrement testés contre le coronavirus et vivent au contact les uns des autres depuis des semaines.

Si les dirigeants, dont Karl-Heinz Rummenigge ou l'ancien président Uli Hoeness veulent être de la partie, ils devront cependant avoir subi au préalable deux tests négatifs. Il n'est en revanche pas prévu d'inviter les familles ou les proches.

L'équipe étant qualifiée pour la finale de la Coupe le 4 juillet (à Berlin contre Leverkusen), elle doit au moins jusqu'à cette date respecter scrupuleusement le protocole sanitaire.