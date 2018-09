Allemagne : concert contre "la haine" de l'extrême droite

Je pense que c'est une bonne chose que tout le monde soit venu manifester contre le racisme

Il ne s'agit pas ici d'une bataille gauche contre droite mais d'une évidence et ce peu importe votre couleur politique, il s'agit de s'opposer à une foule d'extrême droite qui devient violente

Campino, chanteur du groupe "Die Toten Hosen"

Du bruit pour étouffer la haine. Plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées lundi pour un grand concert rock, dans la ville de Chemnitz, bien plus que ce qu'attendaient les organisateurs.Un rassemblement pour se mobiliser contre la haine propagée par l'extrême droite. Des groupes de la scène locale et nationale se sont succédés sur scène.Chemnitz, ville de Saxe, est agitée depuis plusieurs jours par une série de manifestations. Des rassemblements et des messages haineux sont propagés par l'extrême droite, fortement implantée dans cette région allemande. Des manifestations qui font suite à la mort d'un jeune de trente-cinq ans, tué à coup de couteaux dans la ville et l'arrestation de deux coupables présumés, un Irakien et un Syrien. Samedi dernier, un rassemblement a de nouveau dégénéré, un jeune afghan a été roué de coups.Des rassemblement chaperonnés par le mouvement islamophobe "Pegida" mais aussi par le parti d'extrême droite "Alternative pour l'Allemagne" contre les migrants et contre la politique de la chancelière allemande à leur égard. Angela Merkel qui par la voie de son porte-parole a de nouveau dénoncé lundi les amalgames, et les messages de haine propagés contre les étrangers