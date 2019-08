Allemagne: Coutinho ne débutera pas samedi avec le Bayern

Philippe Coutinho, passé cette semaine de Barcelone au Bayern Munich, n'est pas encore totalement prêt physiquement et ne sera pas titulaire samedi à Schalke, a annoncé jeudi l'entraîneur bavarois Niko Kovac.

"Il n'est pas encore au niveau de condition nécessaire pour jouer 90 minutes, il nous l'a dit lui-même et c'est notre impression", a déclaré le coach lors de sa conférence de presse d'avant-match, à l'avant-veille de la deuxième journée de Bundesliga.

"Nous n'allons prendre aucun risque (...) Il n'est à l'entraînement que depuis deux semaines, et il a du retard à rattraper", a ajouté le Croate.

Coutinho a été accueilli à Munich - et en Allemagne - comme une star, et son entrée en Bundesliga est attendue avec impatience, d'autant que le Bayern compte déjà deux points de retard sur ses principaux rivaux Dortmund et Leipzig, après son match nul 2-2 contre le Hertha Berlin en ouverture du championnat.

L'autre recrue du mois d'août Ivan Perisic (Inter Milan) est en revanche en pleine possession de ses moyens et pourrait être aligné samedi.

"Ivan a le même niveau de préparation que nous, il a joué plusieurs matches de préparation avec l'Inter", a souligné Kovac. "Il est une option (pour samedi), peut-être dès le début."