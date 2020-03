Allemagne: des candidats de téléréalité informés en direct du coronavirus

La version allemande de l'émission de télé-réalité "Big Brother" va révéler mardi soir en direct à ses candidats l'ampleur de l'épidémie de coronavirus, après les avoir volontairement maintenus dans l'ignorance pendant plusieurs semaines, provoquant une vague de critiques des téléspectateurs.

La chaîne privée allemande Sat.1 prévoit une soirée spéciale en direct à partir de 19H00 mardi (18H00 GMT), afin d'informer de la situation les 14 candidats de l'émission, coupés du monde depuis plus d'un mois dans une maison près de Cologne, où leurs faits et gestes sont constamment filmés.

Cette décision "prise en accord avec les familles", selon la chaîne, fait suite aux nombreuses critiques émises par les téléspectateurs de l'émission, estimant qu'il fallait prévenir les candidats de la gravité de l'épidémie.

L'émission a débuté en février, à l'époque où le virus était principalement confiné à la ville de Wuhan, en Chine.

La chaîne s'est longtemps réfugiée derrière les règles de ce programme, considéré comme un pionnier de la télé-réalité depuis vingt ans: aucune information venue de l'extérieur ne doit filtrer à l'intérieur de la maison où sont isolés les candidats.

Seule exception: les décès ou accidents de proches des participants.

La production a même interdit à plusieurs d'entre eux, arrivés début mars, d'évoquer le virus avec les autres habitants.

Une position de plus en plus difficile à tenir pour le diffuseur, alors que l'épidémie de coronavirus a récemment pris de l'ampleur en Allemagne avec 6.000 cas confirmés et 13 morts.

La Rhénanie du Nord Westphalie, Etat de l'ouest du pays où est tournée l'émission, est d'ailleurs l'une des régions les plus touchées par l'épidémie, avec 1.500 personnes officiellement infectées et cinq morts.

Berlin a pris ces derniers jours des mesures de plus en plus strictes pour lutter contre la propagation du virus, avec notamment la fermeture des écoles, et des magasins et lieux publics considérés comme non essentiels.

Sur la page Facebook de l'émission, des milliers de commentaires affluaient mardi pour saluer la décision de la chaîne.

"Il était temps, ces personnes ont peut-être des membres de leurs familles en danger", commentait ainsi un premier internaute.

"J'espère qu'ils ne paniqueront pas!", espère un second.

Accompagné d'un médecin, le présentateur Jochen Schropp brisera le silence devant les candidats, qui pourront poser des questions et auront accès à des messages vidéos enregistrés par leurs proches.

Le 11 septembre 2001, la version américaine de l'émission avait également sorti les candidats de leur isolement pour les informer des attentats à New York.