Allemagne: dÃ©samorÃ§age pÃ©rilleux d'une bombe de la derniÃ¨re guerre

Le désamorçage d'une bombe de la Deuxième guerre mondiale découverte dans la ville allemande de Dresde s'avère plus compliqué que prévu, l'engin ayant partiellement explosé et déclenché un incendie, a annoncé jeudi la police locale.

Personne n'a été blessé mais "le danger est actuellement vraiment élevé et une évaluation de la situation n'est pas possible", a indiqué sur Twitter la police de Dresde, où la bombe a été découverte mardi sur un chantier du centre, près de la gare.

Neuf mille personnes, dont deux maisons de retraite et un hôpital, ont du être évacuées et les opérations de déminage ont conduit à réduire fortement le trafic à l'aéroport de Dresde.

Les services de déminage allemands sont rodés au désamorçage des bombes datant du dernier conflit mondial.

Mais cette fois, l'exercice a tourné court mercredi soir : alors que les spécialistes venaient de retirer à distance le détonateur, des étincelles ont surgi, mettant le feu à du matériel isolant installé près de la bombe de 250 kilos, qui a en partie explosé.

La situation restait "difficile" jeudi matin "et nos spécialistes ne pourront intervenir que lorsque ça ne brûlera plus et que ça sera refroidi", a ajouté la police.

Du fait des bombardements alliés intensifs de la Deuxième guerre mondiale, les services de déminage doivent régulièrement neutraliser en Allemagne des bombes et obus de l'époque, découverts lors de chantiers de construction, ou dans des forêts, des champs et même parfois dans les jardins.

La ville de Dresde, en particulier, a été dévastée à la fin du conflit par les bombardements alliés.