Allemagne: Dortmund reprend fort en s'offrant le derby à huis clos

Dix semaines sans Bundesliga n'ont guère changé les rapports de force: malgré le lourd protocole sanitaire, le Borussia Dortmund a retrouvé les terrains avec appétit en remportant 4-0 à huis clos le "derby de la Ruhr" contre Schalke, avec un doublé de Raphaël Guerreiro.

Grâce à des buts remarquablement construits de Erling Haaland (29e), Guerreiro (45e, 63e) et Thorgan Hazard (49e), les Noir et Jaune reviennent provisoirement à un point du leader Munich, opposé dimanche à l'Union Berlin lors de cette 26e journée qui marque la reprise du Championnat d'Allemagne après deux mois d'interruption liée à la pandémie de coronavirus.

Sous l'impulsion du jeune milieu international allemand Julian Brandt, auteur de deux passes décisives et au départ des deux autres actions de but, le Borussia a confirmé sa forme d'avant la pause. Depuis janvier et les transferts du milieu Emre Can et du buteur Erling Haaland, l'équipe a remporté huit de ses neuf matches de championnat, avec 32 buts marqués (3,5 buts par match).

Ce derby, qui déchaîne d'ordinaire les passions dans la Ruhr et bien au-delà, a sonné creux cette année, dans la gigantesque enceinte déserte du Signal Iduna Park. Et même l'hymne du Borussia "You'll Never Walk Alone" ("Tu ne marcheras jamais seul") joué avant le match a paru étrange: Dortmund a bel et bien joué seul, pour la première fois de son histoire.

- "Catastrophe sanitaire" -

Au coup de sifflet final, les joueurs du Borussia sont allés faire une ola devant le virage Sud, le mythique "Mur Jaune", qui leur a répondu par le silence minéral de ses gradins vides. Ceux-là même où hurlent d'habitude 24.000 fans, dans la plus grande tribune debout d'Europe.

La ville, d'ordinaire vibrante de la passion des supporters des deux camps les jours de derby, était calme presque comme un samedi normal. Les supporters avaient promis de respecter les consignes et de ne pas se rassembler, pour ne pas risquer de créer de foyers d'infection au coronavirus: ils ont tenu parole.

"Mieux vaut des matches à huis clos pour freiner la progression de l'épidémie qu'une catastrophe sanitaire, c'est mieux que rien", a déclaré à l'AFP une supportrice passionnée du BVB, Nicole Bartelt, sagement partie voir le match à la télé chez un couple d'amis.

Sur la pelouse, les joueurs n'ont pas paru perturbés par les conditions inhabituelles. Malgré l'absence de plusieurs joueurs majeurs, Emre Can et Axel Witsel au milieu, ou Marco Reus en attaque, les hommes du coach Lucien Favre ont fait preuve d'une supériorité dans tous les domaines. Solides et rigoureux en défense, bien organisés, ils ont marqué quatre fois sur des actions d'écoles: des attaques construites ouverture en profondeur/centre/reprise, ou des transitions jouées à 100 à l'heure.

- Leipzig piégé à domicile -

"Evidemment, on aurait préféré des conditions normales, mais à la fin, le foot reste le foot et on essaie de prendre du plaisir", a simplement commenté Julian Brandt, l'un des héros du jour, dans une interview sur Sky réalisée dans le respect des consignes: à plusieurs mètres du journaliste et avec une perche de trois mètres pour porter le micro, lui-même emballé dans un film transparent.

"Nous avions un petit avantage, a ajouté Brandt, on avait déjà joué à huis clos à Paris (en Ligue des champions en mars, NDLR) et on connaissait cette impression de silence dans le stade".

Dans les autres matches de cette reprise, c'est Leipzig qui a fait la mauvaise affaire, en concédant à domicile un nul à Fribourg (1-1), après avoir longtemps été mené. Ce petit point ramène le RB à quatre longueurs du Bayern, mais risque de ruiner les chances de titre des Saxons si les Bavarois s'imposent dimanche à Berlin.

Mönchengladbach, qui occupe avec six points de retard la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions, joue à 18h30 à Francfort contre l'Eintracht. Une victoire permettrait aux coéquipiers d'Alassane Pléa et Marcus Thuram de chiper à Leipzig la troisième place sur le podium.