Allemagne: Haaland sauve Dortmund face à Hoffenheim (3-2)

Le Borussia Dortmund peut remercier Erling Haaland: le club de la Ruhr a provisoirement pris la tête du championnat après sa victoire sur le fil grâce à un but de son attaquant norvégien, vendredi face à Hoffenheim 3-2 en ouverture de la troisième journée de Bundesliga.

Le génial avant-centre du club de la Ruhr a sauvé le Borussia d'un mauvais pas, dans un match âpre où Hoffenheim, d'abord recroquevillé en défense avant de jouer son va-tout, a longtemps pensé accrocher le BVB, qui compte désormais six points au compteur.

Haaland est "une machine. Je n'ai pas suffisamment de mots pour décrire à quel point il était bon et à quel point c'est un type bien", l'a loué après le match son coéquipier Jude Bellingham, également buteur.

"Nous avons montré suffisamment de caractère, ce qu'on nous reproche toujours. On est revenus dans le match et on l'a emporté", a continué l'Anglais du BVB.

Ce duel entre les deux meilleures attaques du championnat a mis du temps à tenir ses promesses. Malgré une nette domination du BVB en première période, les hommes de Marco Rose se sont heurtés à la défense compacte d'Hoffenheim, dont trois joueurs ont été avertis, avec un premier carton dès vingt secondes de jeu.

Hoffenheim a même eu l'occasion la plus nette, avec une tête sur le poteau de son remuant attaquant croate Andrej Kramaric (3e), même si Marco Reus aurait pu bénéficier d'un pénalty (26e).

Dortmund a finalement été sauvé par sa jeunesse talentueuse à trois reprises: l'Américain Giovanni Reyna (18 ans), l'Anglais Jude Bellingham (18 ans) et donc le Norvégien Erling Haaland (21 ans) ont permis aux Schwarzgelben de prendre les trois points (49e, 69e, 90+1).

Entre temps, l'international autrichien Christoph Baumgartner avait été récompensé de son bon match défensif en égalisant d'une frappe sans contrôle après une subtile passe décisive de l'extérieur du pied droit de Dennis Geiger (61e) et l'Israélien Munas Dabbur avait pensé donné le point du nul aux siens en toute fin de match (90e).

Muet lors de la défaite à Fribourg le week-end dernier, Haaland a alors retrouvé le chemin des filets pour la 63e fois en 64 matches avec le BVB.

Le Bayern, qui fait partie d'un quatuor d'équipes à quatre points, a l'occasion de prendre la tête en cas de victoire samedi (18h30, 16h30 GMT) face au Hertha Berlin, lanterne rouge après deux défaites, tout comme le Bayer Leverkusen (3e), qui se déplace sur le terrain d'Augsbourg (17e).

Dimanche, l'affiche de la troisième journée opposera deux équipes qualifiées en Ligue des champions: Wolsburg, avec deux victoires en deux matches, accueille Leipzig (7e), large vainqueur de Stuttgart le week-end dernier.