Allemagne: l'avenir sportif de Manuel Neuer en pointillé à bientôt 37 ans

Gravement blessé début décembre, Manuel Neuer voit son avenir sportif s'inscrire en pointillé au Bayern, face à la concurrence du nouveau gardien munichois Yann Sommer et au choix du club bavarois de remercier un membre du staff très proche du meilleur portier des années 2010.

Le 9 décembre, alors que le monde du foot a les yeux tournés vers le Qatar pour les quarts de finale du Mondial-2022, Manuel Neuer, 36 ans, se trouve dans les Alpes bavaroises. L'Allemagne est éliminée depuis plus d'une semaine et le capitaine de la Mannschaft et du Bayern s'aère l'esprit à skis.

Sur une mauvaise chute, le champion du monde se blesse gravement. Dans un communiqué, le Bayern et le joueur évoquent une "fracture de la partie basse de la jambe droite". Quelques semaines plus tard, certains journaux allemands évoquent une double fracture ouverte tibia et péroné.

Manuel Neuer célèbrera à la fin mars ses 37 ans et la période de rééducation s'annonce longue pour celui qui a été la référence à son poste dans les années 2010, double vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern (2013 et 2020) et champion du monde 2014.

L'entourage du gardien de but a indiqué au quotidien allemand Bild en début de semaine que le processus de guérison suivait son cours et que le plan était que Neuer soit disponible au premier jour de la préparation de la prochaine saison.

Lorsqu'il reviendra à l'entraînement du Bayern, les choses auront toutefois pas mal changé du côté de la Säbener Strasse, le camp de base des Munichois dans le sud de la capitale bavaroise.

- Concurrence de Sommer, ter Stegen et Trapp -

Arrivé à Munich en provenance de Schalke à l'été 2011, Neuer a toujours été l'incontestable N.1 dans les buts du Bayern et de la Mannschaft, même lorsque son corps a commencé à montrer des signes de fatigue.

Cette fois-ci, le Bayern n'avait pas trop le choix et a recruté un gardien de classe internationale en la personne de Yann Sommer (34 ans), 80 capes avec la Nati suisse et qui a signé un contrat de deux saisons et demie jusqu'à l'été 2025, quand le bail munichois de Neuer s'arrête, pour l'instant, une saison plus tôt.

"Manuel est un gardien de classe mondiale, à qui nous devons maintenant donner tout le temps et le repos nécessaires, jusqu'à ce qu'il revienne en forme", a souligné le président du directoire du Bayern, Oliver Kahn.

De plus, Neuer a vu l'entraîneur des gardiens du Bayern Toni Tapalovic, son ami le plus proche dans le staff munichois, se faire remercier avec effet immédiat il y a un peu plus d'une semaine. De quoi renforcer l'idée d'une véritable concurrence à venir entre Sommer et Neuer à l'été pour le poste de N.1.

Et en sélection nationale, le sélectionneur Hansi Flick dispose lui de deux solutions de premier choix avec Marc-André ter Stegen, le titulaire du FC Barcelone, et Kevin Trapp, qui fait les beaux jours de Francfort depuis 2018 après un passage au Paris SG.

Quoi qu'il en soit, la fin de carrière de Manuel Neuer s'approche tout doucement, lui qui s'est fixé comme objectif de garder une dernière fois les buts de la Mannschaft à l'été 2024 pour l'Euro à domicile.

Pendant près d'une décennie et demie, Neuer a révolutionné le poste de gardien de but, n'hésitant pas à s'aventurer au-delà de sa surface pour jouer au pied ou parfois de la tête, dans un rôle de libéro bis. Et ses arrêts face aux attaquants, genou plié au sol à la façon d'un gardien de hockey, en ont inspiré plus d'un.

"Depuis dix ans, c'est le meilleur, le plus complet, ce n'est pas par hasard", avait loué le champion du monde 1998 et d'Europe 2000 Fabien Barthez, dans un entretien accordé à L'Equipe en avril 2022.