Allemagne: le Bayern balaye Cologne, repousse provisoirement Leipzig à 5 points

Deux doublés de Lewandowski et Gnabry, et le Bayern s'est relancé en Bundesliga en atomisant Cologne 5-1 samedi, pour remettre la pression sur son dauphin Leipzig, qui accueille Mönchengladbach à 18h30.

Après deux matches consécutifs sans victoire en championnat (un nul, une défaite), le champion en titre s'en est remis comme d'habitude à son attaque de feu pour balayer le 14e du classement et repousser provisoirement le RB à 5 points.

Robert Lewandowski, meilleur joueur Fifa 2020, a marqué deux fois (2-0, 33e et 3-1, 65e) pour porter son total à 28 buts en 23 journées. Le Polonais est désormais nettement en avance sur le tableau de marche du record absolu de 40 buts en 34 journées, établi par le légendaire Gerd "Bomber" Müller en 1971-72.

Eric Choupo-Moting, l'ancien du Paris SG, avait ouvert le score à la 18e minute (1-0) et Serge Gnabry, entré comme joker, a tiré le bouquet final en fin de match (4-1, 82e et 5-1, 86e).

Ce Bayern de tous les records, que l'on désigne volontiers comme la meilleure équipe du monde depuis cet été, n'est étrangement pas une formation équilibrée.

Les Bavarois tournent à quasiment trois buts par match de moyenne en championnat (2,9), et même un peu plus de trois en Ligue des champions. Ils ont marqué au moins un but lors de leurs 36 derniers matches de championnat, leur dernier 0-0 remontant au 9 février 2020 contre Leipzig.

Mais leur défense est étonnamment médiocre pour une équipe qui domine à ce point ses compétitions: 32 buts encaissés déjà (contre 18 pour Leipzig, meilleure défense). Le Bayern n'a rendu une "clean sheet" (un match sans encaisser de buts) que trois fois sur ses 18 dernières sorties.

"Encore aujourd'hui, on a perdu des ballons trop facilement", a reconnu Choupo-Moting, "ça nous coûte des forces, ça donne confiance à l'adversaire. Mais nous avons tout de même fait un bon match et c'est une victoire méritée".

Fait rare, aucun des six Français du "Rekordmeister" n'était titulaire au coup d'envoi, et seul Lucas Hernandez est entré en jeu, à la 72e minute.

- Dortmund redresse la tête -

Leipzig, à 18h30, aura une tâche a priori plus difficile contre le Borussia Mönchengladbach, une équipe actuellement loin de ses ambitions, en 8e position, mais qui reste redoutable offensivement, notamment grâce à son duo français Alassane Pléa-Marcus Thuram.

Dans les autres matches, Wolfsburg s'est emparé seul de la troisième place grâce à une victoire probante contre le Hertha Berlin (2-0), à sept points du leader.

Wolfsburg est, avec Francfort, l'équipe la plus en forme en Bundesliga en 2021. Les "Loups" viennent de jouer huit matches consécutifs sans encaisser un but! Ils n'ont plus perdu depuis le 3 janvier (six victoires, trois nuls).

Dortmund, qui sort un peu de sa récente crise, a de nouveau pris trois points contre le barragiste Bielefeld (3-0) mais reste toujours hors du top-4 qualificatif pour la Ligue des champions, son objectif officiel.

Son voisin et rival Schalke, monument historique du foot allemand, continue sa descente aux Enfers avec une défaite 5-1 à Stuttgart. Toujours lanterne rouge, l'équipe de Gelsenkirchen n'a pris que 9 points cette saison (une seule victoire, six nuls) et stagne à 9 longueurs du barragiste Bielefeld.