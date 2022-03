Allemagne: Le Bayern bute sur Leverkusen à trois jours de la Ligue des champions

A trois jours de son match de Ligue des champions contre Salzbourg, le Bayern, leader de la Bundesliga, a concédé samedi un nul 1-1 sur son terrain au 3e Leverkusen, se montrant de nouveau fébrile en défense.

Après 25 journées, les Bavarois portent à 9 points leur avance sur Dortmund, qui ne jouera pas ce week-end. Le match du Borussia a été reporté en raison d'une explosion de cas de Covid-19 à Mayence, qu'il aurait dû affronter dimanche.

Niklas Süle a ouvert le score pour le Bayern à la 18e minute, et Thomas Müller a marqué à la 36e minute le premier "contre son camp" de sa carrière, après 615 matches professionnels avec Munich, pour offrir l'égalisation à Leverkusen.

Leverkusen reste sur le podium, toujours à 14 points du "Rekordmeister".

Leipzig, qui a arraché à la dernière minute grâce à Angelino un nul 1-1 contre Fribourg, reste provisoirement quatrième devant son adversaire du jour, grâce à une meilleure différence de buts (41 pts pour les deux).

Mais Hoffenheim, en embuscade avec 40 pts, peut s'emparer dimanche de la précieuse quatrième place, qualificative pour la Ligue des champions, à condition de s'imposer en déplacement à Cologne.

- Upamecano se troue -

Le Bayern doit-il se faire du souci avant son match retour des 8es de finale de Ligue des champions, à domicile contre Salzbourg, après le 1-1 arraché à l'aller à la 90e minute, grâce à Kingsley Coman?

Certes l'opposition offerte par Leverkusen était solide, et le Bayern s'est offert nombre d'occasions de but, notamment en seconde période. Mais le manque de conviction devant, et une certaine fébrilité derrière, avec de nouveau une erreur majeure de Dayot Upamecano, laisse place au doute.

Loin d'être un faire-valoir, le RB Salzbourg a montré à l'aller qu'il pouvait faire déjouer les champions d'Allemagne. Et la vivacité des très jeunes attaquants du club autrichien peut faire souffrir la défense bavaroise, pas vraiment sereine depuis plusieurs semaines.

Le Bayern est pourtant bien entré dans le match, et l'ouverture du score par Niklas Süle à la 18e minute a logiquement récompensé une séquence d'énorme pression sur le but de Lukas Hradecky (1-0).

Mais la machine s'est déréglée peu après, lorsque le capitaine par intérim Thomas Müller, en voulant dégager un ballon en corner, a marqué dans le but de son gardien Sven Ulreich, le remplaçant de Manuel Neuer toujours en phase de reprise après son opération du genou (1-1).

- La chance du Bayern -

Le match a alors changé d'âme. Et le Bayern a eu de la chance.

Amine Adli, le jeune Français de 21 ans formé à Toulouse, doit encore se demander comment il a raté coup sur coup trois occasions énormes en trois minutes en fin de première période.

La première lui a été offerte sur un plateau par son compatriote Upamecano, auteur d'une passe en retrait catastrophique. Adli a intercepté, dribblé Sven Ulreich, mais a placé son ballon sur le poteau (42e).

Une minute plus tard, le même Adli est arrivé seul devant Ulreich mais n'a pas cadré son tir, et à peine 50 secondes plus tard, c'est Ulreich qui a sorti une parade spectaculaire pour contrer la troisième tentative d'Adli.

Le match est resté très spectaculaire après la pause, les deux équipes se rendant coup pour coup. Aucune des deux n'a réussi le KO, mais le Bayern, à neuf journées de la fin, fonce plus que jamais vers un dixième titre de champion consécutif.