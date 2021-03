Allemagne: le Bayern déroule, Dortmund poursuit sa remontada

Le Bayern, leader de la Bundesliga, est allé battre Brême samedi (3-1) et a mis la pression sur son dauphin Leipzig, alors que Dortmund, vainqueur 2-0 du Hertha Berlin, continue sa lente remontée vers les places qualificatives pour la Ligue des champions.

Impressionnant de facilité, Munich a repoussé provisoirement à cinq points le RB Leipzig, qui reçoit dimanche le quatrième Francfort (15h30).

Robert Lewandowski a marqué son 32e but en 25 journées cette saison, et tiré... trois fois sur la barre et les poteaux. Il est aussi entré un peu plus dans l'histoire en devenant le deuxième meilleur buteur de tous les temps en Bundesliga avec 268 buts, à égalité avec Klaus Fischer (années 1970/80).

Seul le légendaire Gerd Müller, son prédécesseur au Bayern, les devance avec 365 buts.

Le gardien tchèque de Brême Jiri Pavlenka a évité aux siens de sombrer complètement grâce à quelques parades de grande classe, notamment face à Kingsley Coman, puis sur une tête de Lewandowski.

- 14/15 pour Lewandowski -

Le "Rekordmeister" a déroulé son football comme à l'entraînement, à trois jours de son match retour de 8e de finale de Ligue des champions contre la Lazio de Rome, a priori sans danger après sa victoire 4-1 à Rome à l'aller.

Leon Goretzka a ouvert le score d'une reprise de la tête sur corner (1-0, 22e). Le deuxième but est une action d'école: amorti de la poitrine de Thomas Müller dos au but, remise en retrait dans la course et reprise sans contrôle impeccable de Serge Gnabry (2-0, 35e).

Après la pause, Lewandowski a continué sur sa formidable lancée: au moins un but lors de 14 de ses 15 derniers matches en Bundesliga. Il a cette fois repris en opportuniste un ballon dévié par un défenseur dans les six mètres (3-0, 67e).

Ce Bayern version 2021 n'aurait toutefois pas été tout à fait lui-même s'il n'avait pas encaissé un but. En toute fin de match, Milot Rashica a échappé à la défense à la limite du hors-jeu. Son tir a été repoussé par Manuel Neuer, mais Niclas Füllkrug a récupéré le ballon pour marquer (3-1, 86e).

- Moukoko, buteur de 16 ans -

De son côté, Dortmund continue de reprendre des couleurs, après avoir coulé hors des places européennes pendant sa série noire de décembre-janvier. Sa victoire 2-0 à domicile contre le Herta Berlin lui permet de revenir provisoirement à un point de Francfort, quatrième et dernier qualifié pour la prochaine Ligue des champions.

Le Borussia, dont le stade de 82.000 places est normalement rempli toute l'année, souffre financièrement depuis l'instauration du huis clos, et une qualification pour la C1 lui est indispensable pour garder son standing européen, et surtout espérer conserver encore une saison ses deux stars de 20 ans Jadon Sancho et Erling Haaland.

Le Norvégien, qui vient de qualifier l'équipe pour les quarts de finale de la Ligue des champions, avec deux doublés en deux matches contre Séville, n'a pas marqué samedi. C'est Julian Brandt, l'international allemand, qui a débloqué un match fermé à la 54e minute d'un tir lointain, sur lequel le gardien berlinois Rune Jarstein s'est complètement troué.

Le deuxième but (2-0, 90e+1) est l’œuvre de Youssoufa Moukoko, le prodige de 16 ans qui compte désormais trois buts en 13 apparitions en Bundesliga.

Dans les autres matches, les Loups de Wolfsburg ont conforté leur troisième place (48 pts) en poussant encore un peu plus la lanterne rouge Schalke vers la deuxième division (5-0). Schalke stagne à dix points en 25 journées, neuf longueurs derrière l'avant-dernier Bielefeld.