Allemagne: le Bayern écrase tout, seul Leipzig s'accroche

Toujours en mode rouleau compresseur, le Bayern de Robert Lewandowski a balayé Hoffenheim samedi (4-1) et conserve sept points d'avance sur Leipzig, vainqueur 1-0 de Leverkusen dans le choc de la 19e journée de Bundesliga.

"Nous venons de gagner quatre matches de suite, de prendre 12 points. Ca doit être notre référence", a dit l'entraîneur bavarois Hansi Flick après la victoire.

"Après les deux défaites (de début janvier, ndlr) nous voulions revenir dans les rails. L'équipe a montré qu'elle pouvait le faire relativement rapidement. C'est une bonne chose et ça nous donne de la confiance", a ajouté le coach des champions d'Europe.

Si Leipzig peut encore espérer un miracle pour priver Munich d'un neuvième titre consécutif, tous les autres ont déjà jeté l'éponge: Francfort est troisième à 12 points et quatre équipes suivent à 13 longueurs, Leverkusen, Dortmund, Wolfsburg (qui joue dimanche) et Mönchengladbach.

De la même façon, Lewandowski est complètement seul dans la course des buteurs. Le Polonais a marqué contre Hoffenheim son 24e but en 19 journées, du jamais vu en plus d'un demi-siècle de Bundesliga. Son premier poursuivant, Andre Silva (Francfort) pointe à 16 buts.

Le meilleur joueur Fifa-2020 a fait mouche au moins une fois lors de ses neuf derniers matches de championnat, et il a pour le moment de l'avance sur le record historique de 40 buts en une saison établi par son prédécesseur au Bayern, le légendaire Gerd Müller, en 1971-72.

Jérôme Boateng (1-0, 32e), Thomas Müller (2-0, 43e) et Serge Gnabry (4-1, 63e), lancé par un caviar de Coman dans le dos de la défense, ont marqué les autres buts du Bayern.

- Tolisso sanctionné -

Le club bavarois a aussi fait l'actualité ce samedi pour deux affaires hors du terrain: selon la presse allemande, ses dirigeants ont reçu ces derniers jours à Munich des représentants du défenseur central français de Leipzig, Dayot Upamecano, pour discuter d'un éventuel transfert cet été. Le magazine Kicker, généralement très bien informé, affirme même que l'entraîneur bavarois Hansi Flick a déjà parlé avec le néo-international (22 ans/trois sélections).

Par ailleurs, le patron du club Karl-Heinz Rummenigge a annoncé samedi que le champion du monde français Corentin Tolisso allait être durement sanctionné financièrement pour avoir enfreint le protocole de protection anti-Covid en vigueur en Bundesliga.

L'ex-Lyonnais est accusé de s'être fait faire un tatouage cette semaine, en violation des règles édictées par la Ligue allemande (DFL) pour les professionnels et leur encadrement.

Les poursuivants du Bayern, Leipzig et Leverkusen, deuxième et troisième avant cette journée, n'ont pas livré un spectacle grandiose mais le RB, avec ce petit 1-0, a évité un décrochage définitif dans la course au titre.

L'international espoir français Christopher Nkunku, formé au Paris SG, a marqué le seul but d'un match fermé et peu spectaculaire (1-0, 51e).

Leverkusen (32 pts) cède sa troisième place à Francfort (33 pts). Le Bayer reste formellement dans le Top-4, qualificatif pour la Ligue des champions, mais désormais à égalité avec trois équipes: Dortmund, Wolfsburg (qui reçoit dimanche Fribourg et peut monter sur le podium) et Mönchengladbach.

Dortmund, où le remplacement de Lucien Favre par Edin Terzic mi-décembre n'a pas produit l'effet escompté, continue de souffler le chaud et le froid. Après deux défaites, les coéquipiers d'Erling Haaland et de Jadon Sancho se sont cette fois imposés avec autorité contre Augsbourg (3-1). Le Borussia reste ainsi dans la course au carré de tête, qui s'annonce très serrée cette saison.