Allemagne: Le Bayern en chute libre, Kovac sur un siège éjectable

Le Bayern Munich coule match après match, et la survie de l'entraîneur Niko Kovac ne semble plus tenir qu'à un fil! Uli Hoeness, le puissant président du club, a annoncé que tout serait "remis à plat dans les prochains jours", après un nul samedi 3-3 à domicile contre l'avant-dernier Düsseldorf, qui rejette les Bavarois à neuf points du leader Dortmund.

Le Borussia s'est imposé de son côté 2-1 en déplacement à Mayence et conserve sa première place.

A la question de savoir si Kovac, qui a succédé à l'inter-saison à Jupp Heynckes, avait échoué, Hoeness a répondu: "Je ne peux pas le dire maintenant. Nous devons, au FC Bayern, tout remettre à plat, nous demander pourquoi nous jouons comme nous jouons. Nous devons utiliser les prochains jours, peut-être les prochaines semaines, pour trouver la bonne solution. Nous devons arriver à un résultat. C'est à cela que nous devons travailler".

Le changement de discours est radical, après le soutien inconditionnel promis à Kovac en début de mois encore, lorsque Uli Hoeness s'engageait à le soutenir "jusqu'à la mort".

"Contre un adversaire contre le Fortuna Düsseldorf, on s'attend à ramener facilement une victoire. Ce n'est pas le cas", a encore lâché Hoeness, "depuis les tribunes on avait l'impression que nous étions en danger sur chaque attaque adverse".

Le charismatique président a cependant assuré que le coach croate serait encore sur le banc mardi soir en Ligue des champions pour recevoir Benfica. Un nul suffira au Bayern pour assurer sa qualification pour les 8e de finale.

Mais en Bundesliga, le champion en titre n'a plus gagné depuis le 27 octobre (2-1 à Mayence) et compte, sur ses huit dernières sorties, seulement deux victoires pour trois défaites et trois nuls. Il pointe à la cinquième place, alors que seules les quatre premières seront qualificatives pour la Ligue des champions en fin de saison.

- Neuer: "Les mots manquent" -

Samedi, la réception de Düsseldorf, en position de relégable, semblait pourtant l'occasion parfaite d'engranger trois points et un peu de confiance. Las! Le Bayern s'est fait rejoindre dans le temps additionnel après avoir mené 2-0 puis 3-1. (Un triplé de l'attaquant belge Dodi Lukebakio pour Düsseldorf a répondu à un but de Niklas Süle et deux de Thomas Müller).

Face à la prestation de ses défenseurs, Kovac n'a pas caché ses sentiments: "Je suis très très fâché. Totalement déçu et en colère. Nous avions la victoire entre les mains et nous faisons des fautes de concentration, ou individuelles, qui sont punies en Bundesliga (...) Nous allons en parler en interne, vous pouvez en être sûrs!"

Pour Christophe Metzelder, ancien international et consultant sur Sky, Kovac "doit maintenant prendre des décisions claires en matière de composition de l'équipe, parce que l'étau se resserre sur lui. Il ne peut pas se satisfaire de la façon dont l'équipe a défendu aujourd'hui".

Les joueurs, eux, semblent désemparés: "Les mots manquent presque", a soufflé le capitaine Manuel Neuer, "nous devons nous remettre en question". "Je suis perplexe", lui a fait écho Thomas Müller: "Quand on encaisse trois buts à domicile contre le Fortuna Düsseldorf, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même".

En tête du classement, Dortmund compte provisoirement sept points d'avance sur son second Francfort, également vainqueur en déplacement 3-1 à Augsbourg, mais Mönchengladbach, qui reçoit dimanche Hanovre, reviendra à quatre points en cas de victoire.