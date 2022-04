Allemagne: le Bayern gagne mais risque ses trois points sur tapis vert

Le Bayern a gagné samedi 4-1 à Fribourg et repoussé Dortmund à neuf points à six journées de la fin de la Bundesliga, mais sa victoire pourrait lui être retirée sur tapis vert à la suite d'un incident en fin de match.

Pour l'instant, le Bayern mène avec 66 points après 28 journées, devant Dortmund (57 pts), qui s'est effondré à domicile 1-4 contre Leipzig, désormais seul quatrième (45 pts).

Leverkusen (51 pts) a conforté sa troisième place en battant le Hertha 2-1.

. Confusion à Fribourg

A la suite d'une confusion dans l'affichage des changements, le Bayern s'est retrouvé pendant une vingtaine de secondes avec 12 joueurs sur la pelouse. Les experts estimaient samedi soir que le club risquait une sanction, éventuellement la perte de ses trois points.

L'entraîneur Julian Nagelsmann s'est montré plutôt confiant: "C'était un peu confus, un mauvais numéro a été affiché pour faire sortir Coman. Ce sont des erreurs qui arrivent, mais il n'y a rien qui impacte l'honnêteté du match", a-t-il soutenu.

Leon Goretzka (58e), Serge Gnabry (73e), Kingsley Coman (82e) et Marcel Sabitzer (90e+6) ont marqué pour le champion en titre. Nils Petersen avait égalisé à 1-1 pour Fribourg à la 63e minute.

Le score flatteur du Bayern, alourdi en fin de match, ne reflète cependant pas les difficultés que le "Rekordmeister" a rencontrées pour faire céder Fribourg et sa robuste défense, la deuxième meilleure du championnat avant cette rencontre.

. Dortmund s'écroule...

Dortmund a craqué contre Leipzig samedi à domicile, balayé 4-1 malgré son "Mur Jaune" rempli pour la première fois depuis deux ans, notamment sous les coups d'un Christophe Nkunku de gala, auteur d'un but et de trois passes décisives.

Konrad Laimer, servi deux fois par le néo-international français, a inscrit les deux premiers buts du RB (21e et 30e). Après la pause, l'Autrichien a rendu la politesse à l'ancien Parisien, qui a marqué à son tour, portant son total cette saison en championnat à 16 buts et 12 passes décisives.

Après la réduction du score par Donyell Malen (1-3, 84e), Nkunku a de nouveau servi une balle de but à l'international espagnol Dani Olmo (1-4, 86e).

La fête promettait pourtant d'être belle à Dortmund, pour célébrer le premier match avec un stade plein, 81.000 spectateurs, depuis février 2020 et le début de la pandémie de Covid-19.

... Le "Mur Jaune" résiste

Le "Mur Jaune", la plus grande tribune debout d'Europe (100 m de large, 40 m de haut) retrouvait ses 24.000 passionnés, qui se sont époumonés avant le coup d'envoi pour chanter le traditionnel "You'll Never Walk Alone", l'hymne non-officiel du club.

Et malgré la contre-performance de leurs joueurs, ces fans n'avaient pas envie de bouder leur plaisir: "L'ambiance est fantastique, incroyable, on a l'impression que tout est exactement comme il y a deux ans, comme s'il ne s'était rien passé", a raconté à l'AFP Luiz Mayr, 29 ans, joint pendant la mi-temps par téléphone dans le "Mur Jaune".

"Le rituel est le même, on est allé boire une bière avant, on est venu ensemble au stade. Le stade est plein à craquer, c'est énorme. C'est même un peu bizarre ce retour si brutal à la normalité, mais c'est exactement ce dont on avait besoin pour prendre de nouveau du plaisir", a-t-il ajouté.

Mais le plaisir a surtout été pour Leipzig, qui continue à marcher sur l'eau avec son nouvel entraîneur Domenico Tedesco. Le RB est la meilleure équipe de Bundesliga depuis le début des matches retours, avec 26 points en 11 matches.