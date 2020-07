Allemagne: le Bayern officialise l'arrivée du jeune Parisien Kouassi

Le Bayern Munich a officialisé mercredi le recrutement jusqu'en juin 2024 du jeune Tanguy Kouassi, défenseur central français de 18 ans qui quitte le Paris SG faute d'avoir signé un premier contrat professionnel dans son club formateur.

"Selon nous, c'est l'un des plus grands talents en Europe. Son poste de prédilection est défenseur central, mais il peut jouer à différents postes. Nous sommes certains qu'il aura une grande carrière à Munich et qu'il renforcera notre équipe", s'est réjoui le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic.

Le départ de Kouassi est un coup dur pour le PSG, club dans lequel il évoluait depuis l'âge de 14 ans et qui n'est pas parvenu à le convaincre de signer un premier contrat professionnel.

"Ce n'était pas le moment de quitter le club, pas du tout. On a eu confiance en lui, il a eu des minutes. C'était possible pour lui de jouer au milieu comme un 6, ou comme défenseur central. C'était vraiment un joueur clé. Je ne peux pas comprendre, je suis triste, mais OK, c'est comme ça", avait commenté vendredi l'entraîneur parisien Thomas Tuchel.

Le jeune défenseur français est apparu dans une douzaine de rencontres cette saison avec le PSG, dont la moitié en Ligue 1. Tuchel l'a notamment titularisé en décembre 2019 contre Galatasaray (5-0) en phase de groupe de Ligue des champions.

Au Bayern, sacré champion d'Allemagne en 2020 pour la 30e fois de son histoire, la concurrence sera très relevée en défense centrale avec l'expérimenté Jérôme Boateng, le jeune et talentueux Niklas Süle et le champion du monde français Lucas Hernandez.

En Allemagne, la période du marché des transferts est ouverte uniquement ce mercredi, puis de nouveau du 15 juillet jusqu'au 5 octobre.