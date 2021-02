Allemagne: le Bayern passe par Berlin sur la route du Qatar

Avant de partir au Qatar pour le Mondial des clubs, le Bayern se déplace vendredi soir au Hertha Berlin, en ouverture d'une 20e journée de Bundesliga sans affiche majeure, les huit premiers rencontrant tous des équipes plus mal classées.

Le Hertha, qui avait commencé la saison avec de grandes ambitions, se traîne en 15e position, à égalité de points (17 pts) avec le barragiste potentiel Bielefeld.

Le club de la capitale a tenté de se renforcer au mercato d'hiver, en recrutant le champion du monde 2014 Sami Khedira (Juventus Turin), qui n'avait plus joué depuis plus d'un an avec la Juve, et l'attaquant serbe de Marseille Nemanja Radonjic (prêt avec option d'achat).

Mais pas vraiment de quoi changer les pronostics contre le rouleau compresseur du Bayern, seul en tête avec sept points d'avance sur Leipzig et dix sur Wolfsburg. Le "Rekordmeister" joue à Berlin sa dernière rencontre avant sa demi-finale du Mondial des clubs lundi à Doha (18h00 GMT), contre le vainqueur du match opposant le champion d'Afrique Al-Ahly (Egypte) au champion du Qatar Al-Duhail.

D'autant que Hansi Flick, l'entraîneur bavarois, n'a pas l'intention de mélanger les priorités: "nous voulons le titre (de champion du monde des clubs, ndlr), l'équipe écrirait l'Histoire. Mais pour l'instant, le Hertha est plus important", a-t-il dit.

Leipzig, solide dauphin mais victime d'un coup de mou en janvier (deux défaites et un nul en six matches), se déplace samedi après-midi à Schalke, lanterne rouge en perdition avec 8 points.

Schalke n'a gagné qu'un seul match de championnat sur les 12 derniers mois. Pour tenter de forcer le destin, le club de Gelsenkirchen a fait revenir au mercato une vieille idole. L'ex-international néerlandais Klaas-Jan Huntelaar (Ajax Amsterdam), qui avait fait les beaux jours de Schalke de 2010 à 2017, revient à 37 ans pour un ultime coup de poker.

La seule rencontre entre équipes de la première moitié de tableau opposera samedi après-midi Fribourg (9e) à Dortmund, 6e à 13 points du Bayern. Pour le Borussia, double vice-champion d'Allemagne ces deux dernières années, la fin de saison s'annonce longue et éprouvante: le club, affaibli financièrement par la crise du Covid, doit absolument terminer dans le Top 4 pour jouer la saison prochaine la lucrative Ligue des champions, sous peine de subir un coup d'arrêt dans son développement.

Jusqu'ici, le talent offensif de ses deux surdoués Jadon Sancho et Erling Haaland n'a pas suffi à éviter une première moitié de saison complètement chaotique, marquée par l'éviction de l'entraîneur Lucien Favre en décembre.

Programme (en heures GMT):

Vendredi

(19h30) Hertha Berlin - Bayern Munich

Samedi

(14h30) Bayer Leverkusen - Stuttgart

Fribourg - Dortmund

Schalke 04 - RB Leipzig

Mayence - Union Berlin

Augsbourg - Wolfsburg

(17h30) Mönchengladbach - Cologne

Dimanche

(14h30) Hoffenheim - Eintracht Francfort

(17h00) Bielefeld - Werder Brême