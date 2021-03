Allemagne: le Bayern renverse Dormund 4-2 et reste seul leader

Un triplé de Lewandowski contre un doublé de Haaland, et une victoire 4-2 pour le Bayern contre Dortmund. Le "Klassiker" allemand a tenu samedi toutes ses promesses, mais la logique a été respectée lors de cette 24e journée.

Le Bayern a pourtant complètement raté son début de match, en encaissant deux buts dans les 9 premières minutes. Mais le "Rekordmeister" est une machine à gagner et l'a de nouveau démontré. Le troisième but du Bayern a été marqué par Leon Goretzka.

"La qualité est là, c'est notre identité, notre ADN, cet état d'esprit, cette capacité à retourner les matches", s'est félicité Thomas Müller, "mais évidemment ce n'est pas dans notre plan de match d'être menés 2-0, ce n'est pas super de devoir si souvent revenir au score après avoir été menés".

Au classement, Munich reste leader avec deux points d'avance sur Leipzig, également vainqueur (3-0 à Fribourg). Dortmund est sixième à quatre points de la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions.

- Coups de tonnerre -

Le Borussia - que l'on disait moribond il y a un mois - a fait une entrée tonitruante dans le match: Haaland a frappé deux fois en moins de dix minutes.

Quasiment sur la première action, il a marqué d'un tir puissant légèrement dévié par Jérôme Boateng (1-0, 2e). Quelques instants plus tard, il a repris de volée un service aux six mètres de Thorgan Hazard, à la conclusion d'une combinaison à une touche de balle qui a donné le tournis aux défenseurs du Bayern (2-0, 9e).

Deux éclairs, et deux coups de tonnerre dans le silence de l'Allianz Arena vide de spectateurs. Sonné, le Bayern l'était à coup sûr. Mais il en faut plus que ça pour mettre KO l'équipe qui gagné toutes les compétitions possibles depuis bientôt un an.

Coman, avec virtuosité, Müller, avec fougue, Kimmich, avec rage: toutes les stars du Bayern sont enfin entrées dans le match. Et lorsque le Bayern tourne à plein régime, il peut compter sur le meilleur joueur du monde en 2020, Robert Lewandowski, pour convertir en buts les attaques collectives.

Le Polonais a répondu au doublé de Haaland par un autre doublé avant la mi-temps. Une reprise sans contrôle aux six mètres (2-1, 26e) et un pénalty (2-2, 44e) ont remis le Bayern dans la course.

- "Ce qu'il fait est fou!" -

La deuxième période s'est jouée sur la même intensité. Rythme élevé, occasions de part et d'autre, duels rugueux. Sur l'un de ces duels, Haaland a reçu un coup sur la cheville. Il a dû sortir à l'heure de jeu à trois jours du 8e de finale retour de Ligue des champions contre Séville et laisser le Borussia continuer le combat sans lui.

Au fil des minutes, le Bayern a augmenté la pression de plus en plus. Dortmund a longtemps résisté.

Puis le "Rekordmeister" a fini par faire respecter l'éternelle et parfois désespérante hiérarchie du foot allemand. Leon Goretzka a repris de volée aux 16 mètres un ballon mal renvoyé par la défense (3-2, 88e) et Lewandowski a marqué son 31e but cette saison sur l'action suivante, pour tuer le suspense (4-2, 90e).

Les paroles de Haaland, qui avouait cette semaine son admiration pour Lewandowski, résonnent douloureusement pour Dortmund: "Chaque fois que je marque un but, je me dis: voilà, je le rattrape, avait dit le Norvégien, et lui, il arrive derrière avec un triplé, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Ce qu'il fait est fou!"

Dans les autres matches, Wolfsburg (45 pts), le troisième qui restait sur sept matches consécutifs de championnat sans encaisser le moindre but, s'est incliné 2-1 à Hoffenheim.

Les "Loups" restent cependant sur le podium, le quatrième Francfort (43 pts) ayant lui aussi fait un faux pas, en concédant un nul 1-1 à domicile au promu Stuttgart.