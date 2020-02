Allemagne: le top 4 en position de force pour la 22e journée

Le carré d'as de la Bundesliga, Munich, Leipzig, Dortmund et Mönchengladbach, sera favori ce week-end pour la 22e journée, même si les surprises ont été le lot hebdomadaire du championnat d'Allemagne cette saison.

Dortmund, troisième à quatre points, ouvre le bal vendredi (20h30) en accueillant Francfort. L'Eintracht est en confiance après avoir fait chuter en trois semaines deux fois de suite Leipzig, en championnat et en coupe.

Mais le Borussia, depuis la reprise en janvier, est une machine à marquer: 18 buts en quatre matches de Bundesliga, dont sept du jeune prodige Erling Haaland. Le problème? Sa défense est totalement perméable, avec 8 buts encaissés sur la même période.

En comparaison, le leader, Munich, n'a marqué que huit fois depuis janvier, mais n'a concédé qu'un seul but.

Avec un seul point d'avance sur Leipzig, le Bayern se déplace dimanche (15h30) sur le terrain du 13e, Cologne. S'il jouent au niveau qui est le leur depuis quelques semaines, les Bavarois n'auront pas trop de soucis à se faire.

Le milieu défensif Joshua Kimmich (refroidissement) et le défenseur latéral gauche, la petite perle canadienne Alphonso Davies (cheville) sont incertains, mais les Français Lucas Hernandez (défense centrale) et Kingsley Coman (aile gauche), qui ont fait leur réapparition sur la pelouse le week-end dernier, postulent pour reprendre place dans le onze titulaire.

Leipzig, le deuxième, et Mönchengladbach, quatrième à égalité avec Dortmund (mais avec un match en moins) seront également favoris face à deux équipes relégables: le RB et son buteur Timo Werner reçoivent samedi (15h30) l'avant-dernier Brême. M'Gladbach et ses fers de lance français Marcus Thuram et Alassane Pléa se déplacent à Düsseldorf, 16e en position de barragiste.

Vendredi 14 février:

(20h30) Dortmund - Eintracht Francfort

Samedi 15 février:

(15h30) SC Paderborn - Hertha Berlin

Hoffenheim - Wolfsburg

Augsbourg - Fribourg

Union Berlin - Bayer Leverkusen

RB Leipzig - Werder Brême

(18h30) Fortuna Düsseldorf - Mönchengladbach

Dimanche 16 février:

(15h30) Cologne - Bayern Munich

(18h00) Mayence - Schalke 04