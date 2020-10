Allemagne: Leipzig leader provisoire, Dortmund se réveille

Leipzig, demi-finaliste de la Ligue des champions, a pris samedi provisoirement la tête de la Bundesliga en atomisant Schalke 4-0. Hoffenheim, précédent leader, a cédé à Francfort (2-1) malgré Andrej Kramaric, auteur de son sixième but en trois matches de championnat.

Seul Augsbourg (6 pts) peut repasser en tête avant la fin de cette troisième journée, en cas de victoire dimanche à Wolfsburg. Le Bayern Munich (3 pts) reçoit de son côté le Hertha Berlin (18h00).

. Leipzig déroule déjà

Le RB Leipzig, demi-finaliste de la Ligue des champions contre le Paris SG (0-3), a enfoncé encore un peu plus Schalke et démontré qu'il existe une vie après Timo Werner, avec déjà huit buts en trois journées.

L'avant-centre international est parti à Chelsea, mais le jeune collectif du RB tourne à plein rendement.

"Timo n'a pas été remplacé un pour un. Evidemment c'est difficile de perdre un joueur qui a marqué 28 buts la saison dernière", a reconnu le patron du club Oliver Mintzlaff, "mais nous allons y arriver collectivement".

"Notre équipe grandit ensemble depuis quelques années, et notre philosophie est couronnée de succès", a-t-il ajouté.

. Le réveil de Dortmund

Dortmund et ses ados! Giovanni Reyna, le petit prodige américain de 17 ans, a délivré trois passes décisives, et le serial-buteur norvégien de 20 ans Erling Haaland a marqué deux fois (plus une passe décisive) lors de la victoire 4-0 à domicile contre Fribourg.

Les 11.500 fans du Borussia n'ont pas compensé l'absence des 24.000 fous furieux du "Mur Jaune", mais l'ambiance est tout de même revenue au Signal Iduna Park.

Avec six points, les Noir et Jaune sont provisoirement troisième, à une longueur des leaders.

. Kramaric super buteur

Six buts en trois matches de championnat, plus un doublé en coupe. A 29 ans, le vice-champion du monde croate Andrej Kramaric vit son meilleur début de saison.

Durant la semaine, une rumeur insistante a affirmé que le Bayern Munich allait tenter de le débaucher avant la fin du mercato lundi pour servir de doublure à Robert Lewandowski.

Mais le même quotidien Bild qui avait évoqué son possible transfert affirme désormais que Munich a renoncé à payer 40 millions d'euros pour un joueur qui n'aurait probablement pas été titulaire.

. M'Gladbach sort du trou

Après un très mauvais départ (une défaite et un nul), le Borussia Mönchengladbach d'Alassane Pléa et Marcus Thuram a réagi en allant s'imposer 3-1 dans le derby du Rhin à Cologne, dans un quasi-huis clos (300 spectateurs).

Pléa a ouvert le feu: libre de tout marquage, il a placé un ballon hors de portée du gardien depuis les 16 mètres (1-0, 14e), pour son premier but de la saison. Après le deuxième but de Stefan Laimer (2-0, 16e), Lars Stindl a transformé un pénalty obtenu par Marcus Thuram (3-0, 56e).

. Schalke en perdition

Le cauchemar continue pour le club de la Ruhr, balayé 4-0 à Leipzig. Le nouvel entraîneur Manuel Baum, nommé mercredi en remplacement de David Wagner, n'a pas su empêcher un 19e match consécutif sans victoire en championnat.

Le début de saison se solde pour l'instant par trois défaites, un seul but marqué et 15 encaissés. Indigne du deuxième club d'Allemagne par le nombre d'adhérents (158.000, derrière le Bayern mais devant Dortmund), structuré pour jouer dans le haut du tableau en Bundesliga.