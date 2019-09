Allemagne: Leipzig punit Brême et reste seul leader

Le RB Leipzig, toujours invaincu cette saison, a conservé seul samedi la tête de la Bundesliga avec 13 pts, à la faveur d'une large victoire à Brême 3-0 pour la 5e journée de Bundesliga.

Le Bayern Munich (11 pts), qui a corrigé Cologne 4-0 à l'Allianz Arena, est provisoirement deuxième. Mais Dortmund (9 pts), en déplacement dimanche à Francfort, peut s'intercaler à la deuxième place en cas de victoire.

Si Leipzig est l'équipe en forme, l'homme de ce début de saison en Allemagne s'appelle Robert Lewandowski: le buteur polonais de 31 ans du Bayern a réussi un doublé samedi, et compte désormais neuf buts en cinq matches de Bundesliga, dont un triplé et deux doublés.

. Leipzig en forme avant Lyon

Leipzig, qui avait bien récupéré de son déplacement victorieux à Benfica (2-1) en Ligue des champions, et qui accueillera Lyon le 2 octobre, a entamé la saison à 100 à l'heure, sous la houlette de son nouvel entraîneur de 32 ans Julian Nagelsmann.

Mais face à la défense hyper compacte du Werder Brême, le RB a dû s'en remettre aux coups de pieds arrêtés.

L'arrière central et capitaine Willi Orban a ouvert le score de la tête sur un corner de l'espoir français Christopher Nkunku (1-0, 13e). L'international autrichien Marcel Sabitzer a doublé la mise avant la pause d'un superbe coup franc direct (2-0, 35e).

Marcelo Saracchi a corsé l'addition à la 83e minute, dans le jeu cette fois, alors que Leipzig jouait à 10 après l'exclusion de Konrad Laimer pour un deuxième carton jaune (64e).

. Le Bayern en mode poursuite

Le Bayern Munich, qui n'avait pu faire mieux qu'un nul 1-1 la semaine dernière à Leipzig, n'a samedi eu aucune difficulté à faire exploser Cologne 4-0, promu et déjà en position de relégable.

A l'Allianz Arena, Lewandowski a non seulement marqué deux fois (3e et 48e) mais, grand seigneur, il a offert le ballon à Philippe Coutinho pour un pénalty obtenu par le Brésilien. Le transfuge de Barcelone n'a pas laissé filer l'occasion de marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. (3-0, 60e).

"C'était spontané, a affirmé Lewandowski après le match, interrogé sur son geste pour Coutinho, mais c'était important pour lui, surtout ici à l'Allianz Arena, pour sa confiance. C'est un grand joueur, nous devons tous l'aider" à s'intégrer au plus vite.

Coutinho a ensuite délivré un caviar à Ivan Perisic pour le 4e but (73e).

- Psychodrame Neuer-ter Stegen -

Cette victoire va permettre de ramener l'attention vers le terrain à Munich, où un psychodrame autour de la rivalité en équipe nationale du capitaine Manuel Neuer avec le gardien de Barcelone Marc-André ter Stegen a occupé les esprits toute la fin de semaine, après la victoire 3-0 contre l'Etoile Rouge Belgrade en Ligue des champions.

A la suite d'un échange acrimonieux par médias interposés entre Neuer et ter Stegen, où le Barcelonais a reproché à son rival bavarois des propos "inopportuns", le président du Bayern Uli Hoeness est brutalement monté au créneau mercredi et jeudi, dans le style si peu diplomatique qui a fait sa légende.

Manuel Neuer est le meilleur et ter Stegen "n'a absolument aucun droit (de revendiquer la place) en équipe nationale", a-t-il lâché. Avant d'exiger de l'encadrement de la sélection "qu'on prenne ce Monsieur ter Stegen entre quatre yeux et qu'on lui explique que ça ne doit pas se passer comme ça".