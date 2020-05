Allemagne: Leipzig rate sa reprise et chute du podium

Leipzig a calé à domicile contre Fribourg (1-1), samedi pour le redémarrage de Bundesliga dont il est l'un des grands perdants dans le haut de tableau, en chutant à la quatrième place.

Les hommes de Julian Nagelsmann ont repris le Championnat comme ils l'avaient quitté en mars: par un nul qui les éloigne encore un peu plus de la course pour le titre.

La deuxième place de Dortmund (2e, 54 pts), victorieux de Schalke (4-0), se trouve désormais à trois points, et celle de leader pourrait devenir vite inatteignable, si le Bayern Munich (55 pts) s'impose à l'Union Berlin dimanche, lors de la 26e journée.

Pis, le Borussia Mönchengladbach (3e, 52 pts) les a éjectés du podium, à la suite de son succès à Francfort (3-1).

Les coéquipiers de l'international allemand Timo Werner, qui enchaînent un troisième nul consécutif, peuvent nourrir des regrets, tant leurs occasions ont été nombreuses.

Mais, dans un stade à huis clos, il leur a manqué l'étincelle qui, le 10 mars dernier, brûlait encore lors du succès contre Tottenham (3-0) en Ligue des champions, pour leur dernière apparition avant la suspension de la compétition face à la pandémie de coronavirus.

"C'était une longue pause de plusieurs semaines, durant laquelle nous ne pouvions pas travailler sur des situations de match. On ne peut pas non plus reconstituer l'intensité (d'un match à l'entraînement). Tout ne colle pas encore parfaitement", a reconnu l'attaquant Yussuf Poulsen.

Après les ratés d'Ademola Lookman (56e), Werner (11e, 13e, 73e) ou Christopher Nkunku (8e), Poulsen, d'une tête puissante (77e), a assuré l'essentiel pour les locaux qui ont failli payer très cher leurs maladresses.

Fribourg a longtemps cru en l'exploit, après l'ouverture du score de Manuel Gulde (34e). Robin Koch a également été à deux doigts de réaliser un hold-up dans le temps additionnel (90e+2), jusqu'à l'intervention de l'arbitre vidéo (VAR) pour signaler un hors-jeu au départ de l'action et donc annuler son but.