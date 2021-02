Allemagne: Leverkusen rate le coche, Dortmund s'enfonce

Le Bayern et Leipzig, en haut du classement de la Bundesliga, peuvent voir venir: leurs rivaux multiplient les faux pas. Leverkusen a manqué samedi une occasion de monter sur le podium, et Dortmund s'est encore un peu plus enfoncé dans la crise après cette 21e journée.

Leverkusen menait 2-0 contre l'avant-dernier Mayence à la 89e minute, mais a concédé le nul 2-2 dans le temps additionnel. Dortmund a été sauvé d'une défaite à domicile par Erling Haaland, qui a égalisé à 2-2 à la 81e minute.

Le Bayer, malgré son feu follet français Moussa Diaby toujours aussi intenable, reste provisoirement quatrième à 12 points du leader Munich, mais peut être dépassé dimanche par Francfort, qui reçoit le 14e Cologne (15h30). Dortmund est pour sa part provisoirement 6e, en passe d'être éjecté des places européennes.

Loin devant, le Bayern caracole en tête avec 48 pts et un match à jouer lundi contre le barragiste Bielefeld. Leipzig, vainqueur vendredi 2-1 de Augsbourg, suit avec 44 points, devant Wolfsburg (38 pts), qui accueille dimanche Mönchengladbach (18h00).

- Terzic déjà en danger -

Désormais complètement décroché (à 15 points du leader), le Borussia Dortmund, seule équipe allemande de Ligue des champions en lice ce samedi, a sauvé in extremis le point du nul.

Edin Terzic, l'entraîneur bombardé sur le banc mi-décembre - sans aucune expérience du haut niveau - après le limogeage de Lucien Favre, n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matches de championnat, et se trouve déjà sur la sellette deux mois à peine après son arrivée.

"Nous n'avons pas été bons dans la finition, nous aurions dû trouver (Erling) Haaland dans la surface et nous ne l'avons pas fait", a-t-il déploré, "nous avons essayé à l'entraînement de changer des choses, mais ça ne vient pas en pressant un bouton. C'est un processus, nous allons continuer".

Dans cette atmosphère de crise, le déplacement mercredi à Séville, en huitième de finale de Ligue des champions, ne semble plus une priorité: pour sauver leur saison, et assurer leur avenir financier et sportif à moyen terme, les vice-champions d'Allemagne en titre doivent absolument terminer dans le top-4, qualificatif pour la lucrative Ligue des champions, un objectif qui paraît actuellement compromis.

Comme souvent, le talent individuel de Jadon Sancho (1-0, 24e) et de Haaland (2-2, 81e) a permis de sauver le minimum, mais l'équipe a une nouvelle fois donné l'impression d'être déséquilibrée, et sans leaders capables de sonner la révolte dans les moments difficiles.

Les dirigeants, qui ont décidé de confier les clés à Terzic, l'ancien adjoint de Favre, jusqu'à la fin de saison, risquent de devoir rapidement repenser leur plan si l'équipe continue de plonger au classement.

Dans le dernier match de l'après-midi, Schalke a réussi à ramener un point de son déplacement à Berlin contre l'Union (0-0), mais reste bon dernier avec cinq longueurs de retard sur l'avant-dernier Mayence.