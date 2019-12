Allemagne: M'Gladbach fait tomber le Bayern Munich et reste seul leader

Mönchengladbach, leader surprise de la Bundesliga, est venu à bout du Bayern Munich dans le temps additionnel (2-1) samedi râce à un doublé de l'international algérien Ramy Bensebaini, pour rester seul leader du championnat après 14 journées.

Le Bayern, coaché par l'intérimaire Hansi Flick, concède sa deuxième défaite consécutive après sa chute à domicile la semaine dernière contre Leverkusen (2-1).

M'Gladbach est en tête avec 31 points, soit une longueur d'avance sur Leipzig, vainqueur samedi de Hoffenheim (3-1); cinq sur Dortmund, qui a largement dominé Düsseldorf 5-0; et désormais sept sur Munich, le champion en titre provisoirement sixième.

"Ca m'énerve d'avoir perdu les deux derniers matches alors que nous étions à chaque fois la meilleure équipe, et que c'est nous qui nous sommes créé le plus d'occasions (...) c'est clair que la situation n'est pas si belle", a reconnu après la partie Hansi Flick, à qui experts et commentateurs ont tressé des lauriers ces dernières semaines et qui se pose en candidat crédible pour rester sur le banc au moins jusqu'à la fin de saison.

Supérieurs en première période, avec pas moins de six occasions franches (Müller 8e et 26e, Lewandowski 14e et 16e, Kimmich 27e, et Perisic 36e), ses joueurs ont dû patienter jusqu'à la 49e minute pour se récompenser, par Ivan Perisic (1-0).

- Tolisso sort sur blessure -

La technologie avait entretemps sauvé Mönchengladbach. Sur un tir de Kimmich (27e), le gardien Yann Sommer a relâché la balle que tout le monde a vue derrière la ligne, sauf l'oeil électronique, qui a montré que le ballon mordait encore de quelques centimètres sur la chaux.

Jusqu'à la pause, ce duel au sommet n'a pas totalement tenu ses promesses. Le jeu a été haché par de nombreuses fautes et des temps morts pour soigner des joueurs restés au sol. A la 20e minute notamment, le champion du monde français du Bayern Corentin Tolisso s'est assis sur la pelouse, apparemment victime d'un claquage à la cuisse (sans contact avec un adversaire), et a dû quitter ses coéquipiers.

La partie a changé d'âme peu avant l'heure de jeu. Un changement tactique opéré par le coach de Mönchengladbach Marco Rose, et l'entrée en jeu de l'international suisse Breel Embolo, a totalement relancé le Borussia. Bensebaini a égalisé à la 60e minute de la tête sur corner, sur le premier ballon cadré de son équipe.

- "J'avais un peu la pression" -

Le Borussia a ensuite bousculé le Bayern, et dans le temps additionnel, l'international espoir français Marcus Thuram a provoqué un penalty (et l'exclusion de Javi Martinez), transformé sans trembler par Bensebaini.

"C'est sûr que j'avais un peu la pression" a-t-il raconté, "mais à l'entraînement je travaille tout le temps les penalties en fin de séance. J'ai fait comme d'habitude et j'ai marqué".

Manuel Neuer, le capitaine bavarois, a pour sa part regretté la passivité de son équipe après l'ouverture du score: "On aurait dû continuer à jouer, ne pas attendre et ne pas essayer de conserver ce résultat jusqu'au bout. Nous savons jouer devant et créer des occasions, mais nous avons trop attendu en deuxième période et Mönchengladbach a su revenir", a-t-il dit.

Dans les autres matches, la sensation du jour est venue de Dortmund, vainqueur 5-0 de Düsseldorf avec un doublé de Marco Reus et un autre du jeune prodige anglais Jadon Sancho. Le Borussia, au bord du gouffre il y dix jours, reprend un bol d'air avec cette deuxième victoire consécutive, qui éloigne le spectre d'un limogeage du coach suisse Lucien Favre.

Le BVB est provisoirement troisième avec 26 points, mais Schalke (25 pts), qui joue à 18h30 à Leverkusen, peut remonter sur le podium en cas de victoire.