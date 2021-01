Allemagne: Munich gagne et met la pression sur Leipzig

Tranquille leader de la Bundesliga, le Bayern et son serial buteur Lewandowski ont déroulé samedi 4-1 contre Hoffenheim, mettant la pression sur le dauphin Leipzig, désormais à dix points avant de recevoir Leverkusen à 18h30.

Mais qui arrêtera la cavalerie du Bayern, et son fer de lance polonais Robert Lewandowski? L'attaquant de 32 ans, meilleur joueur FIFA-2020, a marqué son 24e but en 19 journées (3-1, 57e), servi par un Kingsley Coman une nouvelle fois omniprésent.

Lewandowski a fait mouche au moins une fois lors de ses neuf derniers matches de championnat et a pour le moment de l'avance sur le record historique de 40 buts en une saison, établi par son prédécesseur au Bayern, le légendaire Gerd Müller, en 1971-72.

Jérôme Boateng (1-0, 32e), Thomas Müller (2-0, 43e) et Serge Gnabry (4-1, 63e), lancé par un caviar de Coman dans le dos de la défense, ont marqué les autres buts du Bayern.

Le club bavarois a aussi fait l'actualité ce samedi pour deux affaires hors du terrain: selon la presse allemande, ses dirigeants ont reçu ces derniers jours à Munich des représentants du défenseur central français de Leipzig Dayot Upamecano pour discuter d'un éventuel transfert cet été. Le magazine Kicker, généralement très bien informé, affirme même que l'entraîneur bavarois Hansi Flick a déjà parlé avec le néo-international (22 ans/trois sélections).

- Tolisso sanctionné -

Par ailleurs, le patron du club Karl-Heinz Rummenigge a annoncé samedi que le champion du monde français Corentin Tolisso allait être durement sanctionné pour avoir enfreint le protocole de protection anti-Covid en vigueur en Bundesliga.

L'ex-Lyonnais est accusé de s'être fait faire un tatouage cette semaine, en violation des règles édictées par la Ligue allemande (DFL) pour les professionnels et leur encadrement.

"Nous ne tolèrerons pas ce genre de violation, a martelé Rummenigge, et nous allons infliger à Corentin Tolisso une sanction financière douloureuse, dont le montant sera versé à des œuvres caritatives". Le milieu de terrain n'était pas sur la feuille de match samedi à Hoffenheim.

Derrière le "Rekordmeister", Dortmund, sur courant alternatif depuis des mois, a marqué trois points mérités contre Augsbourg (3-1), qui lui permettent de recoller à la cinquième place, à égalité avec le quatrième Leverkusen, qui joue cependant en soirée.

En crise sportive depuis décembre, le Borussia lutte désormais pour sauver sa saison en accrochant une place dans le top-4, qualificatif pour la Ligue des champions. Erling Haaland, le buteur prodige de 20 ans, a expédié un pénalty sur la barre alors que le score était de 1-0 pour Augsbourg. Il s'agit du troisième pénalty manqué cette saison par le jeune Norvégien.

La bonne affaire du jour a été faite par Francfort, qui a battu le Hertha Berlin 3-1 et s'est provisoirement intercalé en troisième position avec 33 points, entre Leipzig (35 pts) et le Bayer Leverkusen (32 pts).

L'Union Berlin et Mönchengladbach, deux équipes ambitieuses, se sont en revanche neutralisées (1-1) et sortent des places européennes, respectivement en 8e et 7e position.