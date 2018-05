Le gardien de l'Allemagne Manuel Neuer, blessé depuis septembre, ne disputera pas comme espéré les deux derniers matches de son club du Bayern Munich, a annoncé mercredi son entraîneur, rendant très incertaine sa participation au Mondial en Russie.

"Manuel ne jouera pas contre Stuttgart (lors de la dernière journée de Bundesliga, ndlr) et pas non plus la finale de la Coupe d'Allemagne", le 19 mai, a annoncé Jupp Heynckes dans le magazine de football allemand Kicker.