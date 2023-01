Allemagne: six mois après son cancer des testicules, Haller prêt pour son grand retour

Six mois après son cancer des testicules diagnostiqué en pleine préparation estivale, Sébastien Haller va effectuer son retour dimanche (15h30) avec le Borussia Dortmund, pour son premier match sous ses couleurs devant le mythique Mur jaune du Westfalenstadion.

En conférence de presse avant de recevoir Augsbourg lors de la seizième journée de Bundesliga, c'est avec un large sourire que l'entraîneur de Dortmund Edin Terzic a annoncé vendredi que la liste des joueurs disponibles s'était considérablement rallongée. Et qu'elle compte désormais l'attaquant franco-ivoirien Sébastien Haller (28 ans).

"Pour lui, la pause hivernale a été plus courte que pour les autres, il a travaillé jusqu'au 22 décembre ici. Et entre les jours de fête, il a aussi travaillé durement, vous avez pu vous en apercevoir", a souligné Terzic.

Recruté à l'été 2022 pour pallier le départ du Norvégien Erling Haaland, transféré à Manchester City, Haller n'a pu participer qu'à quelques séances lors de la préparation estivale avant qu'un cancer des testicules ne lui soit diagnostiqué quelques jours seulement après sa signature.

Opéré dans la foulée, Haller a ensuite subi quatre cycles de chimiothérapie, et a dû se faire à nouveau opérer à la mi-novembre.

Début janvier, il a passé les tests médicaux en amont de sa reprise avec le club et a pu participer au camp d'entraînement du BVB à Marbella en Espagne, se montrant alors optimiste pour un retour sur les terrains.

- "Moment chargé en émotions" -

"Ç'a été une période d'arrêt très longue, si on regarde juste la maladie. Mais si on regarde aussi plus loin, le dernier match officiel qu'il a joué, c'était avec l'Ajax Amsterdam fin mai, a ajouté Terzic. On se réjouit tout simplement qu'il appartienne à nouveau pleinement au groupe, on est fier de lui, de la façon dont il s'est battu durant cette période."

Ses premières minutes sous le maillot du Borussia, Haller les a disputées contre le Fortuna Düsseldorf, club de deuxième division allemande, une petite vingtaine de minutes début janvier, avant d'inscrire ses premiers buts trois jours plus tard contre Bâle, un triplé en huit minutes qui a totalement rassuré sur son état de forme.

De là à être titularisé contre Augsbourg ? Lors des matches amicaux, Haller n'a joué qu'une vingtaine de minutes maximum. Et Terzic n'a pas souhaité, comme d'habitude, en dire plus sur son onze de départ, pour ne pas donner de pistes à l'adversaire. "À savoir s'il commence la rencontre, s'il entre en jeu ou pas, on en discutera entre quatre yeux", a glissé le technicien.

"Cela sera un moment chargé en émotions. La question, ce n'est plus de savoir si ça va se passer, mais quand", a précisé Terzic à propos des premiers pas de Haller devant le Mur jaune du Westfalenstadion, cette tribune de près 25.000 places debout, la plus grande d'Europe.

Les débuts de Haller sont très attendus par les supporters du Borussia, dont le grand rival, le Bayern Munich, a déjà dix points d'avance au classement (en ayant joué un match supplémentaire). Cette saison, le club de la Ruhr manque de solutions en attaque.

Le Français Anthony Modeste, transféré à la mi-août pour occuper le poste d'avant-centre en l'absence de l'international ivoirien, n'a que partiellement rempli son rôle, inscrivant seulement deux buts en vingt matches, dont un à domicile pour arracher le nul contre le Bayern (2-2) début octobre.