Allemagne: Thomas Müller prolonge au Bayern jusqu'en 2023

L'attaquant du Bayern Munich Thomas Müller, dont le contrat expirait en juin 2021, a prolongé son bail avec les champions d'Allemagne de deux ans, a annoncé mardi le club bavarois.

"Thomas est un joueur spécial pour nous, une figure d'identification pour le club et nos fans, un joueur de premier plan qui mène le jeu et qui a beaucoup accompli avec le FC Bayern", a affirmé Hasan Salihamidzic dans un communiqué.

L'Allemand de 30 ans né en Bavière et arrivé à l'âge de 10 ans au Bayern, peut à la fois jouer au milieu de terrain, sur les ailes ou en attaque. Il évolue au sein de l'effectif professionnel du club depuis 2008 et compte plus de 500 matches sous le maillot des Blancs et Rouges.

Sa prolongation paraissait encore compromise l'année dernière alors qu'il n'était plus un élément de choix dans le système de l'ex-entraîneur Niko Kovac et il avait expressément évoqué ses envies d'ailleurs.

Plusieurs clubs, notamment en Angleterre, avaient montré leur intérêt pour ce joueur polyvalent, rarement blessé et au style très particulier mais dont la force est justement son côté imprévisible.

Mais le limogeage du Croate en novembre dernier a rebattu les cartes, permettant au club de redevenir une machine à gagner et d'être désormais premier du championnat, actuellement interrompu en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus.

Le champion du monde 2014 était ainsi redevenu sous l'intérim de l'Allemand Hansi Flick, qui vient récemment d'être conforté à son poste d'entraîneur principal jusqu'en 2023 par la direction du Bayern, un élément incontournable dans le système de jeu du "Rekordmeister".

Il compte six buts à son actif et figure en tête du classement des passeurs décisifs (16).

Müller a jusqu'ici tout remporté avec le club bavarois: huit fois le championnat, cinq fois la coupe nationale, la Ligue des champions puis la Coupe du monde des clubs en 2013 et enfin la Coupe du monde avec l'Allemagne lors du Mondial-2014 au Brésil.