Allemagne : un Espagnol condamné à 10 ans de prison pour pédophilie

Un Espagnol a été condamné lundi à 10 ans de prison par un tribunal allemand pour avoir violé un enfant qui avait été prostitué pendant plus de deux ans par sa mère et son beau-père sur internet.

Jugé à Fribourg, l'accusé de 33 ans a, entre autres, été déclaré coupable de viols et d'autres abus sexuels graves sur le garçon auquel il devra en outre verser 18.000 euros de dommages et intérêts.

L'homme, qui vit près de Barcelone, a avoué avoir abusé à plusieurs reprises de l'enfant contre rémunération: il aurait ainsi versé au couple plus de 10.000 euros. A quatre reprises au moins entre septembre 2016 et août 2017, il aurait effectué le trajet entre l'Espagne et Fribourg et loué une maison de vacances dans laquelle il effectuait ses sévices.

Il a également été condamné pour diffusion d'images à caractère pédopornographique après avoir filmé une partie de ses méfaits.

Il était l'une des huit personnes accusées dans le cadre de cette affaire particulièrement sordide et la quatrième à avoir été condamnée.

Des peines de 10, huit et neuf ans de prison avaient en effet été infligées respectivement à deux Allemands de 41 ans en avril et à un soldat de 50 ans de l'armée allemande en mai ainsi qu'à un Suisse en juillet.

Les faits se sont produits entre mai 2015 et août 2017, période pendant laquelle le couple aurait prostitué l'enfant sur le Darknet, la partie de l'internet non référencée par les moteurs de recherche.

L'enfant est aujourd'hui âgé de 10 ans et a été pris en charge par les services sociaux.

Les verdicts les plus attendus doivent tomber mardi, ceux de la mère de 48 ans de l'enfant, et de son compagnon, 39 ans, un couple de chômeurs allemands.

Soupçonnés d'avoir eux-mêmes abusés de l'enfant, ils sont accusés de "viols aggravés", "prostitution forcée" et "diffusion de documents à caractère pédopornographique".

Le parquet a requis 14 ans et demi de prison contre la mère et 13 ans et demi contre le beau-père, des peines assorties de mesures de rétention de sûreté pour retarder au maximum leur libération.

L'affaire avait éclaté après une dénonciation anonyme ayant entraîné l'arrestation rapide des huit suspects.

Parallèlement, s'est ouvert lundi dernier le procès de quatre hommes accusés d'avoir géré une plateforme pédopornographique internet dénommée "Elysium", uniquement consultable à partir du Darknet.

Le site, qui comptait plus de 111.000 membres et leur permettait d'échanger des photos et des vidéos d'enfants, avait été fermé en juin 2017 par les autorités allemandes.