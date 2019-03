Allemagne: un Syrien jugé pour un meurtre récupéré par l'extrême droite

Le meurtre avait déclenché des violences racistes inédites en Allemagne ces dernières années: le procès d'un jeune Syrien accusé d'un homicide en août à Chemnitz s'est ouvert lundi dans un climat de tension.

Par crainte de nouveaux dérapages, c'est dans une autre ville de Saxe, à Dresde, dans une salle spéciale du Palais de justice et sous haute surveillance policière que comparaît depuis lundi matin un Syrien de 23 ans, Alaa Sheikhi.

Le parquet accuse le jeune homme, qui travaillait comme coiffeur dans cette ville, de meurtre et tentative de meurtre en réunion.

Vêtu d'une veste claire et assisté d'un traducteur, l'accusé, arrivé en Allemagne en 2015, n'a pas cherché à l'ouverture de l'audience à se cacher des photographes devant la cour, séparée du public par une plaque de verre.

- Hooligans néo-nazis -

Ses avocats ont d'emblée demandé des précisions sur le profil des cinq jurés pour s'assurer qu'ils n'étaient pas hostiles aux migrants ni sympathisants d'extrême droite.

Les mouvements extrémistes restent en effet particulièrement bien implantés en Saxe, un Land d'ex-Allemagne de l'Est où se déroulera en septembre une élection qui pourrait placer l'extrême droite à un niveau élevé.

C'est au même tribunal de Dresde qu'avaient été condamnés les néo-nazis du groupe "Freital" pour avoir attaqué des foyers de réfugiés en 2015, en plein pic d'immigration. Plus d'un million de demandeurs d'asile sont arrivés en Allemagne cette année-là et la suivante.

Les autorités craignent de nouveaux débordements de groupes radicaux à l'occasion de l'ouverture du procès.

D'autant que plusieurs centaines de hooligans du club local (4e division) impliqués dans les heurts en août, doivent se rassembler lundi à partir de la mi-journée à Chemnitz pour les obsèques d'un des leurs.

D'après l'acte d'accusation, à la suite "d'une dispute dont l'origine reste inconnue", l'accusé et un Irakien de 22 ans, Farhad R.A., toujours en fuite et considéré comme le principal auteur des faits, ont poignardé le 26 août Daniel H., un Allemand de 35 ans, quatre fois dans la poitrine et une fois dans le bras. La victime est décédée sur place.

Ils sont aussi accusés d'avoir blessé d'un coup de couteau dans le dos Dimitri M., un ami du défunt.

Le parquet dit avoir recueilli une centaine de témoignages. Mais les preuves contre le Syrien, qui nie les faits, seraient ténues, selon plusieurs médias allemands: l'accusation s'appuierait essentiellement sur un témoignage et ne disposerait d'aucune trace d'ADN incriminant l'accusé.

"Pas d'empreinte, pas de fibres, pas de cheveux, pas de vidéo. Pas d'éléments de preuves. Juste une série de témoignages contradictoires", résume l'hebdomadaire Die Zeit. Le mobile du crime reste nébuleux, défense et accusation écartant les motifs politiques ou racistes.

- 'Chasses à l'étranger' -

Le meurtre avait très vite été utilisé par des groupuscules de droite radicale pour attiser la xénophobie et mobiliser dans la rue.

Des hooligans de Chemnitz avaient ainsi organisé dans les heures ayant suivi le meurtre de premières protestations émaillées de violence. Des étrangers avaient été insultés et pris en chasse.

Puis c'est l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), parti d'extrême droite qui a fait une entrée fracassante au Bundestag lors des élections de 2017, qui avait organisé des manifestations, où certains participants avaient fait le salut hitlérien.

Ces images avaient choqué l'opinion allemande, et fait le tour du monde. La chancelière avait dénoncé des "chasses à l'étranger" et la "haine dans la rue".

D'autres ont tenté de se rebiffer. Un grand concert a eu lieu contre le racisme. Début mars encore, plusieurs associations ont organisé leur traditionnelle journée de la paix, pour "montrer que Chemnitz est une ville accueillante".

Mais la démonstration des hooligans début mars, scandant des slogans néo-nazis dans le stade de foot de Chemnitz, a montré "à qui appartient la ville", d'après le journal Süddeutsche Zeitung.

Le procès doit durer au moins jusqu'au 29 octobre.