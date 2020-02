Allemagne: vainqueur 4-0 de Francfort, Dortmund est prêt pour le PSG

Dortmund est prêt pour recevoir le PSG en Ligue des champions: les hommes de Lucien Favre ont surclassé Francfort vendredi 4-0 lors de la 22e journée de Bundesliga, pour se hisser provisoirement à la deuxième place du championnat à un point du Bayern.

Le prodige norvégien de 19 ans Erling Haaland a de nouveau marqué (3-0, 54e), portant son total à 8 buts lors de ses cinq premiers matches de Bundesliga. Lukasz Piszczek (33e), Jadon Sancho (50e) et Raphaël Guerreiro (74e) ont également battu le gardien francfortois Kevin Trapp, ancien du Paris SG.

Dortmund remonte provisoirement au deuxième rang de Bundesliga, devant Leipzig grâce à une meilleure différence de buts, et à un seul point du leader, le Bayern Munich, qui ne jouera que le 25 février en Ligue des champions contre Chelsea, et se déplace dimanche sur le terrain du 13e, Cologne.

Le Borussia vient d'enfiler 22 buts en cinq matches de championnat, mais a en outre cette fois fait preuve d'une remarquable rigueur défensive, qui lui avait fait défaut lors de ses dernières sorties.

"C'était très important", a commenté le défenseur central Mats Hummels. "Nous leur avons concédé très peu d'occasions, je crois qu'ils ont tiré une seule fois au but. Nous étions très concentrés, très engagés, et ce n'est pas la défense seule qui n'a pas encaissé de but, c'est toute l'équipe".

Pour cette répétition générale, l'équipe alignée par Lucien Favre n'était sans doute pas loin de celle qui affrontera Paris. Dans un système très flexible à trois ou quatre défenseurs selon le scénario du match, l'international allemand Emre Can, arrivé de la Juventus en janvier, muscle fermement le milieu de terrain, aux côtés des Belges Thorgan Hazard et Axel Witsel.

Devant, l'autre pépite du Borussia, Jadon Sancho, est le fer de lance de l'attaque avec Haaland, et fait presque oublier l'absence du capitaine et habituel leader d'attaque Marco Reus, victime d'un claquage musculaire qui l'empêchera de jouer contre Paris.

- "Travail, travail et travail" -

Machine à marquer devant, le BVB souffrait ces derniers temps d'une faiblesse chronique en défense: la frustrante défaite 4-3 la semaine dernière à Leverkusen avait laissé des traces, et Lucien Favre avait demandé à ses hommes "travail, travail et travail" pour redresser la situation.

Ce souci de revoir les fondamentaux derrière explique sans doute pourquoi le BVB a semblé si prudent en première période, et moins flamboyant que lors de ses sorties précédentes.

Mais Dortmund a tout de même dominé, avec huit tirs au but contre un seul à l'Eintracht avant la pause, et le capitaine par intérim Lukasz Piszczek a récompensé son équipe en inscrivant le premier but d'un tir placé des 16 mètres (1-0, 33e).

Les jaune et noir ont ensuite fait le trou en cinq minutes, sur deux contres typique du "style" Borussia.

D'abord un ballon récupéré par Hummels dans sa moitié de terrain, une transition verticale ultra-rapide, deux passes et Sancho qui se retrouve dans la surface adverse pour battre Trapp de près (2-0, 50e).

Puis un contre initié par l'ancien Lorientais Guerreiro, victorieusement conclu par Haaland (3-0, 54e). Guerreiro, auteur d'un énorme match, a corsé l'addition d'un tir lointain, alors que la défense de Francfort semblait avoir baissé les bras (4-0, 74e).

La principale satisfaction pour Dortmund sera cependant sa prestation défensive, qu'il devra renouveler mardi s'il veut exister face à Mbappé et à l'attaque de feu du Paris SG.