Alpes-de-Haute-Provence: enquête pour homicide après la découverte de deux corps

Le parquet d'Aix-en-Provence a annoncé mercredi avoir ouvert une instruction judiciaire pour "homicide volontaire" après la découverte de deux corps à Revest-du-Bion (Alpes-de-Haute-Provence), deux mois après la disparition de deux amis venus de l'Aude.

"On présume que les corps retrouvés sont ceux des deux personnes disparues", a indiqué à l'AFP le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Achille Kiriakides, confirmant une information du quotidien régional Nice-Matin.

L'autopsie des corps des victimes, retrouvés mardi par les gendarmes, n'a pas encore été réalisée, a-t-il précisé.

Les deux jeunes hommes Gabriel Ferchal, 25 ans, et Julien Boumlil, 26 ans, originaires de Malves-en-Minervois (Aude), s'étaient rendus à Rivest-du-Bion en voiture et avaient disparu le jour même où ils avaient quitté ce village, début décembre. Le téléphone portable de l'un d'eux avait borné quelques heures plus tard à Rognes, dans les Bouches-du-Rhône.

Une enquête pour "enlèvement, séquestration sans libération volontaire" avait été ouverte après cette disparition et confiée à un juge d'instruction. Elle a été étendue au chef "d'homicide volontaire", après la découverte des deux corps.