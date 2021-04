Amazon Music s'ouvre aux podcasts en France

A l'instar de ses rivaux Deezer et Spotify, Amazon Music a annoncé mercredi l'arrivée des podcasts sur son service en France, misant ainsi sur ces contenus particulièrement porteurs pour les plateformes de streaming.

"C'est quelque chose que nos clients nous avaient réclamé et cela va permettre d'étendre l'expérience audio" de la plateforme, qui ne proposait jusqu'ici que des contenus musicaux, a expliqué à l'AFP Craig Strachan, responsable des podcasts en Europe pour le service.

"Nous avions déjà lancé les podcasts dans quelques pays en fin d'année dernière. En France, ils seront de la même manière accessibles à tous les utilisateurs d'Amazon Music", quels que soient leur formule d'abonnement et le support d'écoute, dit-il.

"Le service inclut dès le lancement des millions de podcasts", avec des programmes phares comme "Hondelatte raconte", "Les guerres du business", "Transferts" ou "Le coeur sur la table", a précisé le responsable. Pas de podcasts exclusifs en revanche, comme le groupe en propose dans certains pays, mais Amazon dit y réfléchir.

Amazon Music est un nouveau venu dans les podcasts, puisqu'il les a lancés l'an dernier seulement dans certains pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne et Japon). Sa maison-mère Amazon semble déterminée à peser dans cet écosystème florissant, puisqu'elle a mis la main fin décembre sur Wondery, un des plus gros studios américains de podcasts.

On retrouvera d'ailleurs dans Amazon Music des créations de Wondery, comme la captivante série documentaire "Dr Lamort (Dr Death)", aux côtés de créations issues de radios ou de studios indépendants.

"Nous voulons couvrir une très large gamme de types de contenus et d'approches éditoriales, allant de la musique et la culture aux infos, au sport, aux faits divers, et aux contenus sur la diversité et l'inclusion", souligne Thomas Duglet, à la tête d'Amazon Music France.

La plateforme musicale avait annoncé début 2020 avoir dépassé les 55 millions d'utilisateurs dans le monde, et faisait état d'une dynamique positive en France, une tendance qui s'est poursuivie à en croire l'entreprise.

"Nous sommes l'un des services les plus récents sur le marché français et nous sommes très heureux de la tendance qu'on observe dans le pays. Nous sommes en forte croissance en France comme dans le monde", assure M. Duglet, sans dévoiler de chiffres.