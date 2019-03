Amazon va ouvrir de nouvelles librairies et boutiques "4 étoiles"

Amazon compte ouvrir cette année de nouvelles librairies et boutiques "4 étoiles", dans lesquelles sont vendus les produits les mieux notés, a indiqué mercredi le groupe, qui va par ailleurs fermer ses petits stands "pop-up" aux Etats-Unis.

"Après étude attentive, nous avons décidé d'arrêter notre programme de kiosques +pop-up+ et plutôt d'accroître nos boutiques +Amazon Books+ et +Amazon 4-star+, où nous proposons aux clients (...) une plus vaste sélection de produits", a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'entreprise, confirmant une information de la chaîne CNBC.

"Nous prévoyons d'ouvrir de nouveaux points de vente dans ces deux catégories cette année", a-t-elle ajouté, sans donner plus de précisions.

Selon CNBC, les 87 "pop-up stores" situées aux Etats-Unis fermeront dès le mois d'avril. Lancés en 2014, ces stands, situés dans des centres commerciaux ou dans d'autres enseignes (comme les supermarchés bio Whole Foods, rachetés en 2017 par Amazon), permettent au chaland d'essayer et d'acheter les produits électroniques d'Amazon --enceintes connectées, liseuses...-- ou ses services (Amazon Video).

Cette annonce confirme les intentions d'Amazon, déjà leader mondial du commerce en ligne, de se renforcer dans le commerce physique de détail, avec des points de vente plus grands et plus traditionnels.

Selon le Wall Street Journal la semaine dernière, Amazon prévoit aussi de lancer une chaîne de supermarchés alimentaires, distincte de Whole Foods, avec un premier essai attendu à Los Angeles en fin d'année.

En septembre dernier, Amazon avait ouvert à New York sa première boutique "4 étoiles", où est vendue une sélection de produits Amazon et d'autres marques notés au minimum 4 étoiles, sur une échelle qui en compte 5.

Comme il le fait avec ses librairies, qui proposent les titres les plus populaires sur son site, Amazon met ainsi à profit les données tirées de la vente en ligne pour effectuer sa sélection de produits.

Début 2018, le groupe a en outre ouvert à Seattle sa première boutique "Amazon Go", une épicerie sans caisse où les achats sont enregistrés par capteurs et caméras.