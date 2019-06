Aménager la route et sensibiliser le conducteur, clés de la sécurité aux passages à niveau

Aménager les routes et modifier le comportement du conducteur: l'amélioration de la sécurité routière aux passages à niveau passe par ces deux priorités, qui seront au cœur d'une journée de sensibilisation jeudi.

Les passages à niveau ont coûté la vie à 16 personnes l'an passé, en baisse par rapport aux 42 décès recensés en 2017, et les accidents sont dans leur très grande majorité dus au non-respect du code de la route.

Leurs aménagements, mal signalés ou peu visibles, est également au cœur des critiques. Ainsi les enquêteurs du BEA-TT ont jugé que le manque de visibilité a pu contribuer à l'accident mortel d'un car scolaire en décembre 2017 à Millas (Pyrénées-Orientales).

La 12e journée nationale de sécurité routière aux passages à niveau jeudi sera l'occasion pour les pouvoirs publics, la SNCF et les acteurs de la prévention routière de renouveler le message de prudence.

A plus long terme, le gouvernement a récemment présenté un plan d'action, élaboré à partir un rapport de la députée (LREM) Laurence Gayte, pour améliorer la situation.

La ministre des Transports Elisabeth Borne a notamment proposé d'expérimenter une baisse de la vitesse des automobilistes aux abords de certaines de ces infrastructures.

"On constate dans un certain nombre de cas que les automobilistes à l'approche d'un passage à niveau ont tendance à accélérer pour éviter d'être retardés par la barrière qui s'abaisse", a regretté la ministre lors de la présentation de ce plan d'action début mai.

La ministre a également suggéré "une meilleure prévention" des infractions des automobilistes, avec une augmentation du nombre de radars de franchissement des passages à niveau.

- 15.405 passages à niveau -

Le gouvernement a également annoncé une hausse de 40% des moyens consacrés à la sécurisation des passages à niveau en portant les crédits de 32 millions d'euros en 2018 à 45 millions d'euros en 2022, afin notamment d'équiper en barrière automatiques des passages à niveau simplement signalés sur la route sans être protégés.

"Un passage à niveau c'est un croisement entre une voie routière et une voie ferrée et donc il faut bien prendre le système dans sa globalité", avait affirmé le PDG de SNCF Réseau, Patrick Jeantet.

L'accident mortel au passage à niveau de Millas (Pyrénées-Orientales) en décembre 2017 a mis en lumière la dangerosité de certains de ces croisements entre rail et route.

Le Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT), qui vient de rendre son rapport, a en effet conclu de ses investigations que le choc est en partie dû à la configuration des lieux, la conductrice du car n'ayant pas vu que la barrière se fermait après un carrefour délicat.

La conductrice de l'autocar, qui tournait à gauche juste avant d'arriver au passage à niveau, a pu ne pas bien voir les feux rouges car elle était absorbée par la manœuvre dans le virage, tandis que "la demi-barrière du passage à niveau se trouvait (...) dans l'angle mort" et "n'était donc pas visible", selon le BEA-TT.

La très violente collision entre un autocar de ramassage scolaire et un TER avait fait six morts et 18 blessés graves - des adolescents - le 14 décembre 2017. Sous le choc, le car avait été coupé en deux.

La France compte 15.405 passages à niveau.