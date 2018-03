America : le documentaire qui donne la parole aux "laissÃ©s pour compte" qui ont votÃ© Trump

Avec son cadreur Claus Drexel est parti au coeur de l'Arizona dans le Grand ouest Américain pas loin de Monument Valley et du Grand Canyon sublimé par John Ford, dans la petite ville de Seligman.



Claus Drexel a rencontré les habitants de Seligma, alors que Donald Trump battait campagne, et les a fait parler, sur leur vie, leur rapport à cette élection, à la politique, leurs rêves.



Des paysages grandioses et des paroles sidérantes, avec quelque chose qui frappe dans ce documentaire passionnant : non seulement la faconde, mais aussi le talent de comédiens de ces Américains. Leur rapport aux armes, et la présence quasi permanente à l'écran, de l'alcool, de la bière. Et surtout, leur rapport à un idéal perdu, ce rêve américain symbolisé par ces grosses voitures de luxe désormais rouillées et à la casse. "America" est un film à voir pour tous ceux qui veulent toucher du doigt certaines des raisons qui ont conduit ce peuple à élire Donald Trump.