AMF: les maires ont commencé à élire leur nouveau président

Un président macron-compatible ou pas? Les plus de 34.000 membres de l'influente Association des maires de France (AMF) ont commencé mardi à élire le successeur de François Baroin lors d'un scrutin qui s'annonce "très serré" après un quinquennat marqué par de fortes tensions avec l'Elysée.

Le 103e congrès de l'AMF, que M. Baroin a ouvert à la Porte de Versailles, doit départager les deux candidats en lice pour un verdict attendu mercredi après-midi: David Lisnard, le maire LR de Cannes et vice-président et porte-parole sortant de l'AMF, adoubé par le président sortant; face à lui Philippe Laurent, secrétaire général de l'association et maire UDI de Sceaux.

Au-delà de la personnalité des deux prétendants, ce sont deux manières opposées d'appréhender les relations avec Emmanuel Macron qui s'affrontent: M. Lisnard, bien ancré à droite, se veut le garant de "l'ADN indépendant" de l'AMF qui a caractérisé les sept années de mandat de M. Baroin, alors que M. Laurent, tenant d'une ligne plus centriste, est plus disposé à dialoguer avec l'exécutif.

Le mode de scrutin par internet ajoute de l'incertitude sur l'issue de ce scrutin, l'ensemble des maires pouvant s'exprimer jusqu'à mercredi 15H00, alors que seuls les élus présents votaient lors des élections précédentes. Le président sera élu pour un mandat de trois ans.

Dans son discours d'adieux, M. Baroin, qui reste maire de Troyes, a exprimé sa "fierté" d'avoir contribué "à remettre le maire au coeur de la République".

Visiblement ému, longuement acclamé par les membres de l'AMF qui se sont levés au terme de son intervention, il a promis qu'il "ne serait jamais loin".

Auparavant M. Laurent a défendu dans un discours plutôt classique devant les maires une "AMF qui ne soit pour ou contre personne et qui ait une seule boussole: la cause des maires". "Je ne prendrai position pour aucun candidat à la présidentielle", a-t-il assuré.

Dans un style diamétralement opposé, micro en main et prenant soin de s'adresser à l'ensemble du public assis autour de lui, M. Lisnard a, lui, insisté sur le besoin "d'indépendance du pouvoir quel qu'il soit". "L'AMF ne doit surtout pas pas être accaparée par un clan. Elle doit être la voix des communes", a-t-il souligné.

- "Une force d'opposition" -

"C'est un choc très frontal qui a lieu à l'AMF", explique à l'AFP un spécialiste des collectivités qui s'attend à un "match très serré". "On peut imaginer que le maire d'une petite commune ait une préférence pour un président proche du pouvoir d'autant que les sondages donnent Emmanuel Macron à nouveau vainqueur en 2022", souligne-t-il.

Cette proximité avec l'Elysée constitue d'ailleurs le principal angle d'attaque de M. Lisnard.

M. Laurent s'en défend et l'exécutif également: "Nous ne sommes strictement pour rien dans la prise de décision et dans le déclenchement de la candidature de M. Laurent", affirme à l'AFP une source gouvernementale qui attribue le choix du maire de Sceaux de se lancer à la manière dont M. Baroin a annoncé son départ fin août en donnant immédiatement son soutien à M. Lisnard.

"L'AMF n'est plus une force de proposition mais d'opposition systématique au gouvernement", ajoute-t-elle.

Il n'y a pas que la présidentielle d'avril qui interfère dans l'élection du successeur de M. Baroin, mais aussi la course à l'investiture chez Les Républicains dont le candidat à l'Elysée sera désigné début décembre.

Le président de la région Paca Renaud Muselier a ainsi appelé lundi les maires de sa région à voter pour M. Laurent, lançant une lourde charge contre M. Lisnard, "niché dans son Palais des festivals", "du haut de son tapis rouge". Une attaque contre un élu pourtant du même parti et de la même région que lui mais à qui il reproche de ne pas l'avoir soutenu face au RN lors des régionales de juin.

"C'est une vengeance politique" et une "caricature nauséabonde" de Cannes, a fustigé le chef de file des députés LR Damien Abad. "C'est désolant. Quand vous êtes le président de la région, vous ne méprisez pas une ville".

Le candidat à l'investiture LR Eric Ciotti, très proche de M. Lisnard, a plaidé pour une "exclusion automatique de l'infiltré macroniste Muselier".

Emmanuel Macron recevra mercredi à l'Elysée une importante délégation de maires à l'issue du scrutin. Il s'exprimera jeudi après-midi en clôture du congrès.