Amical: 3e défaite en 4 matches pour le Real Madrid, battu par Tottenham

Avec 13 buts encaissés et trois défaites en quatre matches de préparation, le Real Madrid n'y arrive pas et s'est incliné mardi face à Tottenham (1-0) lors de l'Audi Cup à Munich, un tournoi amical.

Mis rapidement sous pression face à des Spurs entreprenants et plus agressifs, les Madrilènes ont été transparents et logiquement été battus à moins de trois semaines de la reprise de la Liga pour la première saison pleine de Zinedine Zidane depuis son retour en sauveur mars.

Le buteur anglais de Tottenham Harry Kane a profité d'une grossière erreur du défenseur madrilène Marcelo, dont la tentative d'éviter une touche s'est transformée en offrande (22e).

"Nous avons très mal débuté, l'adversaire a profité de nos erreurs, notre défaite est méritée. C'est vrai que nous ne sommes pas tout à fait en forme", a estimé le milieu du Real Tony Kroos, interrogé par la télé allemande après le match.

Sans Gareth Bale et James Rodriguez, en instance de départ, les Merengue ont ensuite tenté de mettre le pied sur le ballon en seconde période sans pour autant se montrer dangereux, la recrue star Eden Hazard étant invisible.

Humiliés la semaine passée 7 buts à 3 face à son rival de l'Atlético Madrid, les Merengue peuvent remercier leur gardien Keylor Navas, titulaire en l'absence de Thibaut Courtois, blessé, seul joueur à surnager.

Tottenham, finaliste de la dernière Ligue des champions, a réalisé une prestation solide, à l'image du milieu français Tanguy Ndombele, recrue la plus chère de l'histoire du club.

Les joueurs de Zinedine Zidane auront l'occasion de se racheter demain face au Bayern Munich ou à Fenerbahçe, qui s'affronteront plus tard dans la soirée.

Ils se rendront ensuite en Autriche pour affronter Salzbourg le 6 août, puis en Italie pour un match face à l'AS Rome, le dernier amical avant le début du championnat espagnol.