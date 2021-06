Amical: l'Allemagne domine le Danemark mais laisse filer la victoire

L'Allemagne a ouvert sa campagne de préparation à l'Euro en laissant filer une victoire qui lui semblait acquise mercredi contre le Danemark (1-1) à Innsbruck (Autriche), pour le grand retour de Thomas Müller et Mats Hummels, écartés de la sélection pendant plus de deux ans.

Le jeune milieu de terrain de Mönchengladbach Florian Neuhaus a ouvert le score dans une partie archi-dominée par les Allemands (1-0, 48e). Mais Yussuf Poulsen, l'attaquant danois du RB Leipzig, a égalisé sur la seule occasion du match pour son équipe (1-1, 71e).

Il reste aux hommes du sélectionneur Joachim Löw une rencontre contre la Lettonie lundi pour parfaire leurs automatismes avant d'affronter à Munich la France (15 juin), le Portugal (19 juin) et la Hongrie (23 juin) dans le "groupe de la mort" de l'Euro (11 juin-11 juillet).

"On a vu beaucoup de bonnes choses", a positivé Thomas Müller, "nous avons touché deux fois les montants, nous aurions pu avoir un peu plus de chance..."

- Courant alternatif -

La Mannschaft a beaucoup à se faire pardonner, pour tenter de rallier l'opinion allemande, alors que le nombre de téléspectateurs de ses matches a fortement chuté ces trois dernières années, après la piteuse élimination au premier tour du Mondial-2018 en Russie.

Cette saison, depuis un humiliant 6-0 encaissé en Espagne en Ligue des nations en novembre, l'équipe était restée sur courant alternatif, plombée par sa défense. Après deux victoires en qualifications du Mondial-2022, le dernier match de mars avait été désastreux, avec une défaite à domicile 2-1 contre... la Macédoine du Nord!

Cette instabilité a poussé Joachim Löw à revenir sur une décision qu'il avait défendue bec et ongles depuis deux ans: l'éviction de Müller et Hummels. Il a rappelé pour l'Euro les deux trentenaires champions du monde 2014 au Brésil, et les a immédiatement titularisés.

Le message délivré en interne ces derniers jours était clair. "Avant le Mondial-2018 nos matches de préparation n'avaient pas été convaincants", avait rappelé Hummels. "Contre le Danemark, nous voulons mettre dès la première minute la même intensité et la même qualité que nous devrons mettre à l'Euro."

- Travers défensifs -

Les Allemands sont entrés dans la partie avec d'excellentes intentions.

En l'absence des quatre finalistes de la Ligue des champions samedi, Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rüdiger (Chelsea) et Ilkay Gündogan (Manchester City), le coach avait misé sur un bloc de six joueurs du Bayern, qui ont apporté leur cohésion avec eux.

Les Danois ont été presque totalement privés de ballons, et se sont procuré en tout et pour tout une seule occasion.

Mais devant, en l'absence d'un véritable buteur, l'Allemagne n'a pas réussi à tirer profit de ses situations favorables: une tête trop molle de Müller (14e), un ballon de but cafouillé par Leroy Sané (28e), plus un tir de Gnabry sur la barre (44e), et les deux équipes ont rejoint les vestiaires sur le score de 0-0.

Neuhaus a débloqué le compteur à la reprise, en reprenant de près un ballon mal dégagé par la défense danoise (1-0, 48e). Mais les quadruple champions du monde sont une fois de plus retombés dans leur travers défensifs. Lancé en profondeur, Poulsen s'est faufilé intelligemment entre les centraux Hummels et Niklas Süle pour venir tromper Neuer d'un tir sec (1-1, 71e).

Les occasions suivantes de la Mannschaft n'ont rien donné de plus, et l'Allemagne reste avec ses doutes, à 13 jours du match contre la France.