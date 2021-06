Amical: la Belgique maîtrise une Croatie inoffensive

La Belgique, en toute maîtrise, a pris le dessus sur la Croatie 1 à 0 et s'est rassurée lors de son ultime match de préparation en vue de l'Euro (11 juin - 11 juillet), dimanche soir à Bruxelles.

Quatre jours après un nul peu convaincant face à la Grèce (2-2), les hommes de Roberto Martinez se sont appliqués pour venir à bout de leurs adversaires, apparus en manque d'inspiration.

Après dix premières minutes brouillonnes, les Belges ont mis le pied sur le ballon.

Ils ont été récompensés à la 38e par un but de Romelu Lukaku en mode "renard des surface" à la conclusion d'une action confuse.

Ce but, le 60e en sélection du buteur de l'Inter Milan, est venu couronner l'excellente prestation de l'attaquant qui a pourtant souvent été sevré de bons ballons et qui s'était créé tout seul une première occasion peu avant son but, en trouvant la barre adverse.

-- Dix minutes pour Hazard --

Car en l'absence de Kevin De Bruyne, le jeu des Diables Rouges a manqué de verticalité.

Un problème qui risque d'être pénalisant si la situation se répète durant l'Euro.

Or, il est déjà acquis que De Bruyne, qui a subi une légère intervention au niveau de l'orbite de l'oeil gauche samedi, sera absent lors du premier match le 13 juin à Saint-Pétersbourg face à la Russie.

Le meneur de jeu de Manchester City, victime de fractures au nez et à l'orbite lors de la finale de Ligue des champions fin mai, rejoindra ses équipiers lundi mais ne sait pas encore quand il sera apte à jouer.

Les Diables Rouges devront donc débuter sans lui, sans Axel Witsel (qui se remet d'une rupture à un tendon d'Achille) et peut-être sans Eden Hazard.

L'attaquant du Real Madrid n'a disputé que les dix dernières minutes de la rencontre dimanche et il semble improbable qu'il soit déjà prêt à jouer un match complet dans une semaine. Hazard, qui reste sur deux saisons marquées par les blessures, court toujours après sa meilleure forme.

Malgré un bon Luka Modric, les finalistes de la dernière Coupe du monde ont eux peiné.

Ils n'ont mis Thibaut Courtois en danger que sur une frappe à la dernière minute.

Les joueurs de Zlatko Dalić devront élever leur niveau de jeu s'il veulent inquiéter l'Angleterre lors de leur match inaugural de l'Euro le 13 juin à Londres.