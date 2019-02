L'équipe de France dames s'est inclinée 1 à 0 contre l'Allemagne jeudi à Laval en match amical de préparation, un résultat décevant à moins de 100 jours du début de la Coupe du monde en France (7 juin-7 juillet).

Les Bleues n'avaient plus perdu depuis presque un an et un revers contre l'Angleterre le 1er mars 2018. Elles restaient depuis sur neuf rencontres sans défaite et notamment deux succès probants contre les Brésiliennes et contre les Américaines, championnes du monde en titre.