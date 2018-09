Amical: les Françaises implacables face aux Mexicaines 4-0

L'équipe de France féminine, sérieuse et tranchante, a décroché une victoire logique contre le Mexique (4-0), en match de préparation pour le Mondial-2019, samedi à Amiens.

Lancées par un but rapide de Kadidiatou Diani (9e), les joueuses de Corinne Diacre ont enfoncé le clou en seconde période grâce à Gaëtane Thiney (49e) et un doublé d'Eugénie Le Sommer (54e et 88e). En face, la 25e nation mondiale a fait preuve de combativité mais n'est jamais parvenue à se montrer dangereuse offensivement.

Dans le bon rythme dès les premières minutes, les Françaises profitaient des largesses défensives adverses pour se procurer plusieurs occasions. Delphine Cascarino, très en jambes sur son aile droite, adressait plusieurs centres dans la surface que la défense dégageait en catastrophe.

A nouveau lancée en profondeur, c'est encore elle qui délivrait un centre au point de penalty mais Thiney plaçait une tête au-dessus du but adverse (7e).

Dans la foulée, une ouverture en profondeur de Thiney, depuis son camp, permettait à Diani de se présenter face à Pamela Tajonar. Première sur le ballon, elle dribblait la gardienne mexicaine, sortie loin de son but, et marquait dans le but vide (1-0).

Pas rassasiée, la France continuait à appuyer sur le point faible adverse: Cascarino, une nouvelle fois servie côté droit, centrait en retrait pour Diani. La frappe dévissée de la Parisienne, à la trajectoire lobée, terminait sur le poteau (11e).

- Doublé pour Le Sommer -

La rencontre baissait alors en intensité, les Bleues gardant la maîtrise du ballon mais sans trouver la faille. Seule une double parade de Tajonar face à Cascarino, à bout portant, puis Eugénie Le Sommer, à l'entrée de la surface (30e), animait une suite de première période bien plus calme.

Dès le retour des vestiaires, Thiney profitait d'une incompréhension dans la défense pour pousser sans opposition un ballon mal dégagé (2-0). Puis Le Sommer, à vingt mètres, assurait la victoire d'une frappe dans la lucarne (3-0).

La sélectionneuse Corinne Diacre faisait alors tourner son équipe à partir de l'heure de jeu, et c'est sur un penalty obtenu par Amel Majri, fauchée par la gardienne mexicaine, que Le Sommer clôturait la marque (4-0).

L'équipe de France, qui était privée de Valérie Gauvin et Elise Bussaglia, absentes sur blessure, lance donc idéalement une saison clé qui doit la mener jusqu'au Mondial-2019, qu'elle débutera le 7 juin au Parc des Princes.