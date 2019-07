Amical: Porté par Karim Benzema, le Real Madrid enfin victorieux

Le Real s'offre un bol d'air ! Sous pression après une préparation inquiétante dont une humiliation face à l'Atletico (7-3), les joueurs de Zinédine Zidane ont répondu présents en s'imposant 5 à 3, dont un triplé de Karim Benzema, mardi, en match amical face à Fenerbahçe.

Ce fut poussif, mais les Madrilènes ont évité le pire grâce à une seconde période mieux maîtrisée dans cette petite finale de l'Audi Cup, tournoi amical disputé à Munich.

"On va apporter des solutions, on va travailler. Je suis à mort avec mes joueurs, je sais qu'on va avancer et qu'on va faire une très bonne saison", a réagi Zidane après la rencontre.

"Personne n'aime encaisser trois buts, mais on en a marqué cinq, donc pour nous la victoire est positive", a-t-il ajouté.

La soirée avait pourtant très mal commencé pour le Real, avec un but encaissé dès la 6e minute avant de se faire peur quelques instants plus tard avec un ballon sauvé par Keylor Navas.

Avec une défense apathique, à l'image de la charnière Nacho-Varane dépassée dès qu'un joueur du "Fener" entrait dans les 25 mètres, les Madrilènes semblaient bien partis pour vivre une soirée compliquée.

Mais l'égalisation du Français Karim Benzema six minutes plus tard a réveillé les Madrilènes, qui ont enfin mis le pied sur le ballon pour développer leur jeu.

Eden Hazard, la tête de gondole du projet madrilène recrutée 100 millions d'euros cet été mais décevant jusqu'ici, a semblé plus en jambe.

Transparent mardi lors de la défaite 1-0 face à Tottenham, Hazard a notamment proposé quelques combinaisons intéressantes avec Marcelo et Benzema, avant de sortir à la mi-temps.

L'attaquant madrilène s'est lui montré très disponible, participant à la construction du jeu en redescendant bas sur le terrain et a été récompensé de ses efforts avec un triplé.

Mais la défense inquiète: avec seize buts encaissés en cinq matches, soit un tous les 28 minutes, Zidane a du travail à deux semaines du début de la Liga. Trop rapidement mise en danger, elle a cédé par trois fois, les joueurs du Fenerbahçe profitant du laxisme de l'arrière-garde madrilène.

Le Real a toutefois quelques raisons d'espérer: en 2017, leur préparation médiocre ne les avait pas empêchés de réaliser le doublé Liga-Ligue des champions sous les ordres de Zidane.