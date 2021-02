Amical: rentrée victorieuse pour les Bleues

Les Bleues de Corinne Diacre ont réussi leur rentrée en 2021 en battant difficilement une solide équipe de Suisse (2-0), samedi à Metz.

Les Tricolores l'ont emporté grâce à des buts inscrits en début et en fin de rencontre par Wendy Renard (12e) et Perle Morroni (81e). Elles retrouveront le même adversaire mardi, toujours au stade Saint-Symphorien.

Cette double confrontation face aux Suissesses est venue remplacer le Tournoi de France, dont la deuxième édition devait réunir également l'Islande et la Norvège. Mais les deux sélections nordiques ont finalement annulé leur venue en raison du contexte sanitaire.

La sélectionneuse Corinne Diacre était également confrontée à plusieurs absences majeures, notamment en attaque avec Eugénie Le Sommer, testée positive au Covid-19 vendredi et qui a dû quitter Clairefontaine dans la foulée, Marie-Antoinette Katoto, blessée, et Valérie Gauvin, la joueuse d'Everton restée en Angleterre en raison des limitations de déplacement.

Invaincues depuis le Mondial-2019, les Bleues n'ont jamais tremblé mais n'ont pas été impressionnantes non plus face à des Suissesses très physiques et bien organisées.

La premier but est d'ailleurs intervenu sur un coup franc: trouvée au second poteau par Amel Majri, Renard a placé une tête croisée qui a fini sa course dans le petit filet opposé (1-0, 12e).

Puis, après un beau mouvement, Sakina Karchaoui est trouvée dans la surface par Majri mais son tir en angle fermé est capté en deux temps par la gardienne suisse (19e).

Kadidiatou Diani, dans la surface, a ensuite réalisé un superbe enchaînement contrôle et frappe en déséquilibre qui a été détourné du bout des gants par Thalmann (26e).

Sur un nouveau coup franc tiré côté gauche par Majri, Renard est passée près du doublé de la tête mais la gardienne suisse a repoussé la tentative de la Lyonnaise sur sa ligne (35e).

La seule occasion des Helvètes a été une frappe de Coumba Sow repoussée par Pauline Peyraud-Magnin (24e).

- Coaching payant -

Après la pause, les Bleues ont éprouvé plus de difficultés à développer leur jeu face à des Suissesses qui ont joué plus haut et fait preuve de plus d'agressivité.

Désireuses d'égaliser, les Helvètes ont pris plus de risques offensivement, même si elles ont peiné à inquiéter la défense française, qui s'est montrée vigilante, à l'image du joli sauvetage de la capitaine Marion Torrent pour détourner un ballon en profondeur dans la surface (64e).

Après l'heure de jeu, les Tricolores ont retrouvé un peu plus de maîtrise et ont enfin inquiété la gardienne adverse, mais la reprise de volée de Delphine Cascarino (70e) et la frappe de Grace Geyoro (71e) ont fui le cadre.

Finalement, les Bleues sont parvenues à doubler la mise à l'issue d'une belle action collective entre trois joueuses fraîchement rentrées sur la pelouse, validant le coaching de Diacre: Melvine Malard a décalé côté droit Eve Perisset, dont le centre au second poteau a été repris du plat du pied par Perle Morroni (2-0, 81e).