Amical: une redescente à gérer pour la Croatie et un chantier à mener

Gérer l'euphorie, assumer son statut, rebâtir un groupe, assainir le football croate: les vice-champions du monde ont du pain sur la planche à l'heure de la reprise qu'ils abordent jeudi au Portugal en amical.

L'enthousiasme populaire est intact, près de deux mois après la finale perdue contre la France (4-2). Personne pour rappeler que le premier match officiel à domicile des héros, contre l'Angleterre en Ligue des Nations le 12 octobre, se jouera à huis-clos dans le stade de Rijeka (ouest).

L'UEFA avait imposé cette sanction pour la croix gammée tracée sur la pelouse de Split lors d'un match de qualifications pour l'Euro-2016, par des auteurs jamais identifiés.

Si les Croates ont donné une image bon enfant durant le Mondial (malgré la présence dans le bus des joueurs paradant à Zagreb du chanteur ultranationaliste Marko Perkovic alias Thompson), les plus durs des supporters, adeptes des chants et des saluts oustachis (pronazis), n'ont pas disparu par enchantement.

- Déboires judiciaires -

Beaucoup continueront sans doute de réclamer le départ du président de la fédération, Davor Suker, qu'ils accusent d'être une marionnette entre les mains de Zdravko Mamic, l'homme fort du football croate. Celui-ci a fui en Bosnie après avoir été condamné en juin à six ans et demi de prison ferme pour corruption et malversations.

"Son influence sur le football croate ne disparaîtra peut-être pas en une nuit, mais il n'a plus les moyens de peser comme auparavant sur le Dinamo", le grand club du pays, "et encore moins sur la fédération", tempère Davorin Olivari, un des principaux journalistes sportifs du pays.

La justice n'en a pas fini non plus avec Luka Modric, star du Real Madrid et pilier des "Vatreni": elle doit décider si elle confirme ou non son inculpation pour un faux témoignage livré au bénéfice dudit Mamic.

Le Mondial encore en cours, la presse croate rappelait d'ailleurs qu'"après s'être aspergé du champagne de la victoire, des changements profonds, et pas seulement cosmétiques, devront être faits".

Pour l'instant, Modric est une icône incontestée, un prestige encore renforcé par sa récente désignation par l'UEFA comme meilleur joueur de la saison écoulée. Tout comme l'autre star de l'équipe, Ivan Rakitic (toutefois absent contre le Portugal), il a annoncé qu'il poursuivait sa carrière internationale.

Mais Luka Modric fête dimanche ses 33 ans et plusieurs cadres ont annoncé qu'ils ne joueraient plus pour leur pays: le gardien de but Danijel Subasic, le buteur Mario Mandzukic et le défenseur Vedran Corluka.

Aidé par la cote de sympathie après l'épopée russe, le sélectionneur Zlatko Dalic espère la mansuétude des supporters: "La sélection s'est dépensée, nous sommes vice-champions du monde et nous avons atteint notre maximum. Maintenant, et c'est normal, nous sommes face à la pente", prévient-il.

- Prêts 'à l'Euro, pas avant' -

"Je ne suis pas dans la tourmente (...) Mon objectif c'est l'Euro 2020, pas le Portugal ou la Ligue des Nations", que la Croatie entame en Espagne le 11 septembre, explique le technicien. "Nous allons essayer de gagner, mais notre véritable objectif c'est l'Euro", a-t-il poursuivi dans une interview au quotidien sportif Sportske Novosti.

Il compte amener sur le devant de la scène de jeunes joueurs qui frappent à la porte ou d'autres qui n'ont pas joué les premiers rôles et aspirent à trouver aussi la lumière.

Les milieux Marko Rog (Naples), Mateo Kovacic (Chelsea) et Mario Pasalic (Atalanta Bergame) sont dans une forme prometteuse, de même que les attaquants Marko Pjaca (Fiorentina), Ivan Santini (Anderlecht) et Marko Livaja (AEK Athènes). Dans les buts, le gardien de La Gantoise Lovre Kalinic tentera de faire oublier Danijel Subasic.

"Notre but est de façonner (...) trois ou quatre joueurs qui nous donneront une nouvelle énergie et nous permettront de faire un Euro dans la continuité de notre Mondial, pas moins que ça", explique Zlatko Dalic. Mais, a insisté le sélectionneur, tout sera en place "à l'Euro, pas avant".