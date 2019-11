A Amiens, Ruffin met en scène l'union "vert et rouge" dans un meeting avec Piolle

Chantre d'un "front populaire écologique", François Ruffin passe de la théorie à la pratique samedi en tenant un meeting à Amiens avec le maire EELV de Grenoble Eric Piolle, figure d'une alliance entre "verts" et "rouges".

Les municipales de mars 2020 s'avancent et le député France insoumise de la Somme aimerait refaire le coup de la législative de 2017, lorsqu'il avait été élu avec le soutien d'un large arc de gauche, d'EELV à LFI en passant par le PCF.

Cette fois-ci, François Ruffin ne se présente pas mais il a bien l'intention de profiter de sa notoriété accumulée depuis deux ans pour faire gagner son camp dans la cité picarde et donner l'exemple de l'alliance "vert et rouge" qu'il prône pour "consommer moins et répartir mieux".

Eric Piolle est donc érigé en modèle. L'écologiste a en effet été élu à Grenoble avec le soutien de la gauche radicale.

Si son mandat a parfois connu des secousses, l'essentiel de sa majorité n'a pas vacillé au gré de mesures écologistes de lutte contre la publicité et pour le bio à la cantine. Eric Piolle s'est même payé le luxe, récemment, d'enregistrer le soutien de certains socialistes grenoblois contre la candidature PS officielle aux municipales.

"Nous ne voulons pas laisser le pays dans la situation politique où il devrait ne décider qu'entre l'ultralibéralisme de Macron et Le Pen", explique Eric Piolle à l'AFP, qui pour autant se dit "nul en marxisme" par rapport à un François Ruffin qui convoque l'imaginaire de la lutte des classes dans sa vision de l'écologie.

"Le social et la justice environnementale vont de pair. A Grenoble nous avons par exemple fait des tarifs solidaires pour l'eau en fonction des revenus", ajoute cependant le maire de Grenoble.

La "connexion" entre les deux hommes peut aussi être vue comme une manière de contrebalancer la vision d'un parti écologiste autonome, sûr de sa force, portée par le chef de file Yannick Jadot qui multiplie les déplacements dans les grandes villes.

L'eurodéputé a lui-même fait un geste vers François Ruffin, confiant à Libération début novembre: "Pour gagner les prochaines séquences, il va falloir rassembler large (...) Je veux peut-être fédérer différemment mais je ne me sens pas du tout incompatible avec lui".

- "On décide et vous suivez" -

"Ce qui chez Piolle intéresse Ruffin, c'est ce côté esprit libre au sein d'EELV, qui a su construire à la force du poignet une majorité où il fait vivre la diversité", analyse Sergio Coronado, ancien député EELV passé chez LFI et potentiel candidat des deux formations à Bondy.

Comme le Grenoblois, l'Amiénois a dû mettre les mains dans le cambouis de la politique locale, un exercice nouveau pour cet électron libre qui se dit peu à l'aise avec la "tambouille" des partis.

Le député s'est attelé à rassembler huit forces politiques: EELV, LFI, son micro-parti Picardie Debout, Place publique, le PS, le PCF, Ensemble et le collectif "Résolument à gauche". Les discussions sont en bonne voie grâce au "jeu d'équilibriste" de M. Ruffin, rapporte à l'AFP la chef de file d'EELV Emilie Thérouin.

Tout ne se passe pas sans accroc. Les écologistes demandent à être dans le binôme de tête alors que l'Insoumis voulait initialement un duo composé de l'architecte Julien Pradat, un ancien de la LCR, pour la métropole, et d'Evelyne Becker, chef de file de LFI, pour la mairie.

Cette situation a déplu à bon nombre de militants insoumis locaux. Certains d'entre eux envisagent une liste dissidente, mécontents en particulier de voir le comité électoral adouber Evelyne Becker pour un rassemblement incluant le PS alors que François Ruffin lui-même avait dit plusieurs fois son incompatibilité avec les socialistes.

"Ce qui dérange le plus, c'est la méthode: les choses sont imposées, notre travail depuis les européennes est nié, c'est +On décide et vous suivez+", témoigne Zahia Hamdane, référente d'un groupe d'action local, qui va tout de même passer une tête au meeting de samedi. Histoire de voir l'insaisissable François Ruffin pour la première fois.