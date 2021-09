Amobé Mévégué, ancien présentateur de TV5MONDE, est mort

"C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons qu'Amobé est parti rejoindre ses ancêtres. Il laisse derrière lui un grand vide". Sur le compte Facebook du journaliste et producteur Amobé Mevegue, le message est humble. La perte, elle, est grande. Célèbre animateur et producteur de radio et de télévision, il a co-présenté le magazine "Africanités" sur TV5MONDE. Il était également chroniqueur sur "300 millions de critiques" sur TV5MONDE, avant de rejoindre le plateau de France 24.



En 2012, il avait également fondé la chaîne UBIZNEWS TV diffusée dans 40 pays africains. Ce mercredi 8 septembre, il est décédé à l’âge de 52 ans.



Né au Cameroun en 1968, Amobe Mévégué arrive en France à l’âge de 5 ans. Là, il étudiera la communication et le cinéma avant de se lancer dans une formation au Conservatoire libre du cinéma français de Paris. Erudit de culture, grand passionné du septième art, il a fait vivre de sa gouaille et de son professionnalisme de nombreux médias : RFI, France Ô, TV5MONDE, France 24 et bien d’autres …

Ce mercredi 8 septembre, dans les couloirs de la rédaction de TV5MONDE, l’annonce de sa disparition laisse sans voix. Pour beaucoup, il était "un grand professionnel".



Amobé Mévégué présentait, avec Christian Eboulé et Lise-Laure Etia, le magazine Africanités sur TV5MONDE. © TV5MONDE

"Amobé était d’abord un éveilleur de conscience, un humaniste, un panafricaniste convaincu. Il n’avait qu’une envie, essayer de se mettre à la hauteur de tous ceux qui venaient à lui pour les amener le plus loin possible. Il a inspiré énormément de monde", se souvient Christian Eboulé, avec qui il a collaboré sur RFI et sur l’émission "Africanités" de TV5MONDE.

"C’est quelqu’un qui aimait profondément l’Afrique, pour ses valeurs. C’est quelqu’un qui connaissait la musique africaine, qui la vivait. C’est une perte immense pour le continent, une perte immense pour les artistes, la presse et la presse panafricaine", déplore Lise-Laure Etia, avec qui il a également co-animé "Africanités" sur TV5MONDE.

Ce mercredi 8 septembre, toutes les pensées de ses confrères, consœurs et amis de la rédaction de TV5MONDE vont à sa famille.