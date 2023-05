Angleterre: Arsenal balaye Chelsea et reprend les commandes

Arsenal a facilement repris les commandes de la Premier League en disposant (3-1) d'un Chelsea de plus en plus inconsistant, mardi, lors de la 34e journée.

Le chassé-croisé entre les Gunners et Manchester City se poursuit, les Londoniens reprenant deux points d'avance sur les tenants du titre qui étaient passés devant dimanche en battant Fulham (2-1).

Mais cette avantage pourrait être de courte durée puisque City aura l'occasion de repasser devant en cas de victoire contre West Ham, mercredi (21h00).

Paradoxalement, se retrouver dans la position de chasseur plutôt que de chassé semble avoir libéré un peu les hommes de Mikel Arteta qui n'avaient plus gagné depuis quatre matches, dont une défaite symboliquement et mathématiquement lourde à City (4-1) il y a six jours.

Face à Chelsea dont la première période n'a été rien moins que pathétique, le trou a été vite fait.

Douzièmes avec 39 points, soit 9 d'avance sur la zone rouge, les Blues n'ont plus rien à craindre ni à espérer de cette saison, et ça se voit.

Deux actions quasiment similaires, où Arsenal a beaucoup trop facilement trouvé des joueurs entre les lignes sur la gauche, ont permis de décaler Granit Xhaka dont les centres à ras de terre ont été repris sans opposition par Martin Odegaard, au milieu d'une défense totalement spectatrice (1-0, 18e et 2-0, 31e).

Trois minutes plus tard, Ben White a pu centrer sans aucune pression de la part de Raheem Sterling pour trouver Gabriel Jesus qui a remis pour Xhaka avant de reprendre victorieusement, après que la frappe du Suisse a été repoussée par Thiago Silva au sol (3-0, 34e).

A la pause, Frank Lampard a sorti Pierre-Emerick Aubameyang, titularisé face à son ancien club mais qui n'avait tenté -- et réussi -- que six passes sur la première période, dont quatre étaient les coups d'envoi.

Cela n'a pas eu grand effet sur la puissance offensive de Chelsea qui reste sur deux nuls et sept défaites, dont les six matches depuis l'arrivée de Lampard.

Leur joueur le plus dangereux a longtemps été l'arrière gauche Ben Chilwell qui a buté sur Aaron Ramsdale, après avoir été bien lancé par N'Golo Kanté (25e).

Mais à la 65e, Noni Madueke a tout de même profité d'une très belle ouverture de Mateo Kovacic et d'une saute de concentration d'Oleksandr Zinchenko pour réduire le score (3-1).

Pas de quoi empêcher les Gunners de faire un peu tourner en fin de match alors que leur prochaine étape en championnat sera un déplacement périlleux à Newcastle, troisième et en très grande forme puisqu'il a remporté ses trois dernières rencontres en marquant 13 buts.