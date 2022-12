Angleterre: Arsenal distance City, United finit l'année en trombe

Arsenal a profité samedi d'un nouveau faux pas de Manchester City pour creuser l'écart en tête du classement, avec désormais sept points d'avance sur le champion en titre, lors de la 18e journée du championnat d'Angleterre.

Les Gunners ont battu Brighton sur son terrain (4-2) pendant que Manchester City butait sur Everton (1-1) à domicile.

Galvanisés par le mauvais résultat de leur principal rival qui leur était parvenu une demi-heure plus tôt, les joueurs de Mikel Arteta ont étouffé d'entrée Brighton et très rapidement marqué.

Après une interception de Partey, Martinelli tentait sa chance et voyait son ballon contré atterrir dans les pieds de son coéquipier Bukayo Saka, en position idéale (2e, 0-1). Sûrs d'eux et en parfaite maîtrise, les Londoniens ont marqué peu avant la pause sur un ballon mal dégagé par la défense de Brighton dont Martin Odegaard a profité plein axe (39e, 0-2).

Avec un réalisme froid, ils ont creusé le score dès le début de la seconde période, grâce à un débordement de Martinelli qui a profité à Eddie Nketiah (47e, 0-3).

Gabriel Martinelli a inscrit un quatrième but en contre un (71e), peu après la réduction du score par Kaoru Mitoma (65e), et avant le second but des "Seagulls" par Evan Ferguson (77e).

Les Gunners terminent l'année en position de force, avec sept points d'avance sur le champion en titre. Le mois de janvier sera crucial pour les hommes de Mikel Arteta dans leur quête du titre: réception de Newcastle (3 janvier), déplacement à Tottenham (15 janvier) et réception de Manchester United (22 janvier).

- A City, Guardiola peu inspiré -

Déjà empruntés à Leeds mercredi, malgré une victoire nette (3-1), les Citizens ont pâti d'un management peu réactif de Pep Guardiola contre Everton (1-1).

Le Catalan, qui avait aligné dix des onze titulaires du match joué trois jours plus tôt, a attendu la 87e minute pour faire ses premiers changements (Foden, Alvarez et Gündogan), alors que Demarai Gray avait profité de la passivité d'Akanji pour égaliser (64e, 1-1).

En première période, Erling Haaland - qui d'autre? - avait ouvert le score et marqué son 27e but de la saison en club, toutes compétitions confondues.

Ces deux points perdus contre le 16e du classement rappellent la contre-performance lors du précédent match de championnat à l'Etihad Stadium contre Brentford (1-2, le 12 novembre).

Là aussi, malgré le banc le plus fourni de Premier League, Guardiola avait attendu la 86e minute pour faire son premier changement, sans éviter une défaite qui avait déjà coûté très cher.

Les Citizens n'auront pas le droit à l'erreur lors de leur prochain déplacement, jeudi à Chelsea.

- Manchester United dans le Top 4 -

Le manque de purs talents offensifs - et les éventuels besoins lors du mercato d'hiver - ont été assez évidents du côté de Newcastle contre Leeds, avec un score vierge (0-0) qui met fin à une série de six victoires consécutives en championnat.

De leur côté, les Mancuniens ont remporté à Wolverhampton leur cinquième victoire de suite (1-0), toutes compétitions confondues, qui leur permet de faire partie pour la première fois de la saison du Top 4, deux points devant Tottenham.

La contre-performance de Newcastle leur donne virtuellement l'opportunité de passer en troisième position, grâce à leur match en retard.

Sans être réellement supérieurs à leur adversaire, qui lutte pour le maintien et reste 18e après cette rencontre, les joueurs d'Erik ten Hag ont surtout pu compter sur la précision de Marcus Rashford, buteur à la 76e minute après avoir été laissé sur le banc en première période pour raisons disciplinaires.

L'attaquant anglais était en effet arrivé en retard à une réunion avec ses coéquipiers, après s'être, selon son aveu, réveillé trop tard. "Nous savions que Rashy pouvait marquer, et il l'a fait", s'est félicité son entraîneur.

Suite et fin de cette 18e journée dimanche, avec Tottenham - Aston Villa et Nottingham Forest - Chelsea.