Angleterre: Chelsea chasse Leicester du podium

Leicester délogé du podium de la Premier League: les "Foxes" n'ont ramené qu'un point sur la pelouse d'Arsenal (1-1) et se sont fait doubler par Chelsea, seul troisième désormais grâce à son succès sur le terrain de Crystal Palace (3-2), mardi lors de la 34e journée.

- Chelsea se rapproche de la C1

Vainqueur à Crystal Palace (3-2), avec un but d'Olivier Giroud, Chelsea conforte ses prétentions à une place en C1 la saison prochaine.

Face aux Eagles, à 13 points des places européennes et encore plus (15) de la zone rouge, les hommes de Franck Lampard ont dû s'employer malgré leur bon départ, mais ils ont eu la bonne idée d'être redoutablement efficaces.

Dès la 6e minute, Willian a profité d'une blessure du défenseur Gary Cahill pour s'échapper sur le flanc droit et servir en retrait Olivier Giroud, déjà buteur contre Watford (3-0), qui n'a eu qu'à pousser le ballon pour marquer son 5e but de la saison (1-0).

Juste avant la demi-heure de jeu, Christian Pulisic, qui marche sur les pas d'Eden Hazard, a doublé la mise d'une frappe en pleine lucarne (2-0, 27e).

Et Tammy Abraham, bien servi par Callum Hudson-Odoï, a inscrit un troisième but d'une frappe précise (3-1, 71e) sur le quatrième tir cadré des Blues.

Heureusement pour eux, car défensivement, ils n'ont pas été irréprochables.

Le gardien de but Kepa, toujours aussi peu rassurant, s'est incliné sur une frappe lointaine et puissante de Wilfried Zaha mais tout de même très centrale (2-1, 31e).

La fin de match n'a pas été tout à fait sereine non plus en raison du but de Christian Benteke quelques secondes après celui d'Abraham (3-2, 72e).

"Dans les cinq dernières minutes on a peut-être (eu un peu de chance), mais on aurait dû avoir bien plus le contrôle du match. Ces dernières minutes ont été éprouvantes pour les nerfs", a admis Lampard après le match.

Dans l'autre match du début de soirée, Watford (17e) a remporté une victoire capitale dans la course au maintien contre le dernier, Norwich (2-1), notamment grâce à un superbe retourné de Danny Welbeck, qui lui permet de prendre 4 longueurs d'avance sur la zone rouge.

- Le rêve de Leicester s'effrite

Sur le podium sans discontinuer depuis la 6e journée, Leicester voit doucement son rêve de retrouver la Ligue des Champions, après 2016/2017, lui filer entre les doigts.

Au ralenti depuis bien avant la trêve forcée de trois mois lié à la pandémie de Covid-19, les hommes de Brendan Rodgers n'arrivent plus à retrouver la petite étincelle qui les portait.

Face à Arsenal qui n'a, il est vrai, plus rien à voir avec l'équipe hésitante et inoffensive du début de championnat, les Foxes ont dû attendre de jouer en supériorité numérique depuis sept minutes pour égaliser (84e) par l'inévitable Jamie Vardy, qui a consolidé sa place de meilleur buteur (22) du championnat, devant le buteur d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang (20).

Une égalisation méritée, qui aurait pu venir dès la 55e sur une volée de Kelechi Iheanacho, sur un centre piqué de Vardy, mais qui a récompensé un second acte largement dominateur après un passage de 3-4-3 en 4-4-2.

"J'étais très satisfait de la façon dont on a géré le match à 11 contre 10. Nous avons marqué un but mérité et si on avait réussi à faire la dernière passe, nous aurions pu aller jusqu'à l'emporter", a estimé Rodgers.

Mais lors des 45 premières minutes ils n'ont pas réussi à se faire respecter de Gunners en net progrès.

"Lors de la première période, on aurait dû mener 3 ou 4-0 et tuer le match contre ce type d'adversaire", a même déploré Mikel Arteta.

Avec ce 50e point, obtenu sur un but d'Aubameyang, servi par Bukayo Saka (1-0, 21e), les Londoniens (7e) peuvent encore croire à une place européenne via le championnat, surtout si la 6e place, occupée par Wolverhampton, deux points devant eux, devenait qualificative grâce à la Coupe d'Angleterre.