Angleterre: Chelsea retrouve la tête, les fans retrouvent les tribunes

Chelsea a repris provisoirement la tête de la Premier League en battant Leeds (3-1) et les deux Manchester se sont relancés contre Fulham (2-0) et West Ham (3-1), samedi pour la 11e journée qui marquait aussi le retour des supporters dans les stades en Angleterre.

. Chelsea: les Blues disent merci aux Bleus

Chelsea peut remercier ses "frenchies", l'inévitable Olivier Giroud et Kurt Zouma, dont les deux buts lui offrent la tête du classement avec 22 points, une longueur devant Tottenham et Liverpool qui jouent dimanche.

Le match avait pourtant mal commencé avec un but de Patrick Bamford, qui a appartenu 5 ans aux Londoniens sans y jouer une minute (0-1, 4e).

Un but qui avait refroidi les 2.000 spectateurs accueillis à Stamford Bridge, dans le cadre de l'assouplissement partiel des mesures anti-Covid par le gouvernement britannique, entré en vigueur mercredi, mais dont sont encore privées certaines villes comme Manchester ou Birmingham, où le risque de contagion reste jugé très élevé.

Leeds avait jusqu'ici remporté les 25 matches à l'extérieur où il avait ouvert le score sous les ordres de Marcelo Bielsa.

Mais après un incroyable raté de Timo Werner à 50 cm des buts, Chelsea a pu compter sur Olivier Giroud, déjà auteur d'un quadruplé à Séville en milieu de semaine.

Buteur lors de ses 5 titularisations précédentes en championnat, il a porté la série à six en venant couper au premier poteau, après un déplacement très intelligent, un centre de Reece James (1-1, 27e).

En seconde période, Kurt Zouma a donné la victoire de la tête et sur corner à son équipe pour son 4e but de la saison, le meilleur total de sa carrière, ce qui fait de lui le meilleur buteur du club en championnat à égalité avec Timo Werner.

Dans le temps additionnel, Christian Pulisic a clos la marque en contre (3-1, 90+3).

. Manchester United, l'art du rebond

Mené et insipide pendant près d'une heure, Manchester United a renversé la situation, notamment grâce à un but de Paul Pogba, pour battre West Ham (3-1).

Avec ce succès, les Red Devils sont provisoirement à la 4e place avec 19 points.

Battus par le Paris SG mercredi à Old Trafford (3-1) en Ligue des Champions, et avant un match couperet à Leipzig mardi, les Red Devils ont confirmé qu’ils sont plus à l'aise à l'extérieur, où ils ne s'avouent jamais vaincus.

Ils ont remporté cinq des sept matches où ils ont été menés à l'extérieur cette saison, toutes compétitions confondues.

Avec Bruno Fernandes et Marcus Rashford au repos, mais Pogba titulaire côté United, on pensait que les Londoniens avaient fait le plus dur en ouvrant le score grâce à Tomas Soucek (1-0, 38e).

Encore affaibli par les sorties sur blessure d'Edinson Cavani à la pause et d'Anthony Martial à l'heure de jeu, les Red Devils sont revenus en trois minutes, grâce à un plat du pied de 20 mètres de Pogba dans la lucarne (1-1, 65e) et un superbe enchaînement de Mason Greenwood (2-1, 68e).

Rashford, en contre, a ajouté un troisième but sur une balle piquée (3-1, 78e) pour parachever un succès capital.

. City décolle et recolle

Pour la première fois de la saison, Manchester City a enchaîné deux succès consécutifs en championnat et revient à la 5e place du classement.

La manière dont ce succès et celui de la journée précédente contre Burnley (5-0) ont été obtenus, même à domicile et face à des adversaires qui visent le maintien, est particulièrement encourageante, les Citizens ayant maîtrisé leur sujet en se mettant rapidement à l'abri.

Dès la 5e minute, Raheem Sterling, idéalement servi par Kevin De Bruyne, avait ouvert le score (1-0), avant que le Belge ne transforme un pénalty obtenu par son compère (2-0, 26e).

Autre signe positif, City reste sur 4 matches consécutifs sans concéder de but, toutes compétitions confondues, ce qui ne lui était arrivé qu'à une seule reprise la saison passée, à cheval sur l'interruption du championnat entre mi-mars et mi-juin.

Une série qu'ils s'efforceront de prolonger contre Marseille en Ligue des Champions, mercredi, avant un derby de Manchester qui promet, dans une semaine à Old Trafford.